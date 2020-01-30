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乘客在捷運說從武漢回來製造恐慌？ 高捷：未接獲

2020-01-30 17:26聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

武漢肺炎引發民眾恐慌，今凌晨有網友在臉書社團PO文說，高雄捷運上有名男子拉下口罩，高聲講電話說自己從武漢回來，讓其他乘客紛紛走避，行徑引來網友撻伐。高捷公司表示，並未接獲衛生局或防疫單位告知有新病例搭乘高捷，但若旅客蓄意影響其他旅客搭乘，經勸阻不聽，將通報捷運警察及防疫單位強制處理。

有網友在臉書社團發文說，一名搭乘高雄捷運的男子，在講手機時自稱從武漢回來，聲音大到全車廂的人都聽到，紛紛閃避到其他車廂，最後該名男子在捷運三多站下車。男子的行徑被網友批評疑似想製造恐慌。

對此，高捷公司表示，目前高捷公司並未接獲衛生局或防疫單位告知有新的病例有搭乘高捷的紀錄，如以網路上該名旅客故意讓人心生畏懼的行為而言，實不可取。

高捷公司說，目前政府防疫措施雖尚未強制規定旅客應戴口罩方能搭乘，惟若旅客有蓄意行為影響其他旅客搭乘疑慮，進而影響大眾捷運系統行車安全，高捷公司如獲報會派人上車勸阻，如勸阻不聽者，高捷公司有權拒絕載運，並通報捷運警察及防疫單位強制處理。

高捷公司表示，目前高捷公司針對旅客常接觸設備範圍如扶手、電梯扶手帶、售票機、驗票閘門、列車拉把、座椅、洗手間等，均會定時清潔消毒，服務台並配置有乾洗手供民眾使用，歡迎民眾安心搭乘。

高捷捷運

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