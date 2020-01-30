低溫加持 高雄玉荷包開花有望逾7成

氣象局發布低溫特報，高雄市至2月1日止氣溫明顯偏低，並有10度以下氣溫發生機率，不過這也讓去年因暖冬導致開花困難的玉荷包增加了開花的機會，開花有望超過7成。

低溫來襲，有些水果恐因低溫導致凍傷或落果，但因寒害是漸進發生，明後天將持續低溫，高雄寒害今仍無法明確統計，預計明天後開始評估。

不過有蔬果怕低溫，也有蔬果需要低溫環境。高雄市農業局表示，玉荷包開花需要低溫的促進，一般需要17度以下的環境，才能促進開花。

高雄荔枝種植面積超過3100公頃，面積及產量都是全國第一，玉荷包荔枝更是全國知名，種植面積約2500公頃，又以大樹區約1800公頃最多，年產值可達12億元。

農業局說，去年適逢近年最暖的冬天，導致玉荷包開花不到3成，市場一粒難求。但今年玉荷包荔枝花期稍有延後，且適逢這波低溫加持，讓玉荷包開花更有機會，預估今年開花有望超過7成。

農業局表示，玉荷包來花後仍需農友辛勞管理，進行繁雜的疏花工序、及細心的病蟲害管理，才能結成粒粒飽滿豐碩。雖然低溫得以促進玉荷包來花，但對於花期至結果期抽出的枝條若為嫩梢，仍需摘除以確保順利開花結果；若為帶葉花穗，也需適度減少穗上葉片，降低養分競爭，讓花得以順利發育。