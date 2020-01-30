親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

武漢肺炎列國際公衛緊急事件？規定怎麼說？

家人因疫情遭隔離 17歲腦癱兒獨自在家6天死亡

讓更多人勇闖大膽島 每天登島旅客增至3百

2020-01-30 12:37中央社 金門縣30日電

金門縣政府今天表示，2月3日起受理大膽島登島申請作業，每天登島人數從150人增加到300人，讓更多人體驗島上秘境。除中國大陸及港澳人士無法申請外，都可申請登島。

大膽島2019年正式開放觀光登島，登島人數約1萬7000多人。縣府表示，遊客整體滿意度達9成。受限冬季海浪過大，影響船隻安全，休島3個月後，今年大膽島觀光於3月1日啟動。

觀光處表示，登島仍採預約申請制，除了大陸及港澳人士無法申請外，中華民國及外籍人士都可申請登島；而為了能讓更多人體驗這島上秘境，每天登島人數上限由去年的150人提升到300人，但將配合潮汐調整。

觀光處表示，為營造烈嶼大島跳島旅遊，帶動烈嶼觀光發展，前進大膽島以烈嶼鄉九宮碼頭為進出門戶，由縣府以租賃民間載客小船接駁往返大膽島，島上採全程步行參觀及隨團專業導覽解說、並提供神泉茶坊餐點，遊程全程約需5小時，其中包含觀光船來回航程。

為了達到使用者付費及永續經營的目標，縣府參考台灣多處離島船票及未來大膽島開放觀光營運相關成本等，訂定全票票價為新台幣1500元，至於金門鄉親票價則優惠為750元。縣府計劃針對不同對象提供優惠票，例如敬老愛心孩童票、老兵票等。

今年大膽島觀光2月3日開始受理申請，由於旅客必須在登島前7天完成申請。觀光處提醒，適逢二二八連假，計劃在首日3月1日登島的遊客請盡早規劃，要在2月3日到21日之間完成申請作業。

民眾可透過臨櫃、mail、網路、傳真等方式申請；相關登島資訊、注意事項及登島申請，請上官網http://lieyudadan-tour.com/或洽詢大膽島免付費服務專線（0800-371518）。

大膽島

延伸閱讀

馬拉松停辦 金門縣府籲旅宿業無條件退費

大陸武漢肺炎疫情失控 重慶銅梁火龍不來了！

陸流傳攻台兵推照 國防部：三軍完成戰備 全民...

大坵賞鹿夯！108年逾2萬6千人次登島馬祖奈...

相關新聞

高雄燈會交通管制 部分道路設為徒步區

2020-01-30 11:59

除舊布新 高市社區營造輔助即起受理申請 最高補助30萬

2020-01-30 11:30

賴清德揪團玩飛天「波浪搖滾」 圓了小時候的夢

2020-01-30 00:17

農漁產防寒 籲套袋設防風罩…

2020-01-29 23:25

高雄燈會開幕 韓國瑜點燈

2020-01-29 23:20

2020高雄燈會藝術節登場 看璀璨燈海記得戴口罩

2020-01-29 22:14

高雄李長榮大社廠鍋爐氣爆排黑煙 遭環保局開罰

2020-01-29 20:26

明天開工 高市：公私部門櫃台第一線人員須戴口罩

2020-01-29 20:10

禁口罩出口 韓國瑜：硬性規定未必是聰明與智慧決定

2020-01-29 19:47

疫情來勢洶洶 墾丁訂房影響不大遊客戴口罩照玩

2020-01-29 16:23

韓國瑜不發紅包談疫情 保證口罩夠市民戴

2020-01-29 15:58

屏東霧台花海公路 春節賞花來找60年「櫻花王」

2020-01-29 14:26

暖暖屏東浪漫泡湯趣

2020-01-29 14:25

北大武山仍見殘雪 屏東林管處籲追雪要有萬全準備

2020-01-29 12:34

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

影／上百名男生爭搶女生繡球 嘉義市未婚聯誼好熱鬧

2020-01-29 13:04

寒假課輔取消防校園擴散？ 台東縣教育處明決定

2020-01-29 15:23

視察超商 侯友宜：50片150塊價格穩定

2020-01-29 17:45

春節湧爆人潮！台南龍崎空山祭破10萬人 延展至元宵節

2020-01-29 20:30

台南走春人潮不如去年 研判與武漢肺炎疫情有關

2020-01-29 18:12

基隆廟口天一香滷肉飯只給滷鴨蛋 背後竟是百年的堅持

2020-01-30 07:00

泡湯不用錢！全台免費溫泉 市區一大堆

2020-01-30 10:00

禁口罩出口 韓國瑜：硬性規定未必是聰明與智慧決定

2020-01-29 19:47

警「科技交管」神助攻 北市重南高架工程提前7時通車

2020-01-29 19:08

寒流與肺炎雙重影響 南投日月潭溪頭清境踏青人潮少

2020-01-29 17:23

疫情來勢洶洶 墾丁訂房影響不大遊客戴口罩照玩

2020-01-29 16:23

屏東霧台花海公路 春節賞花來找60年「櫻花王」

2020-01-29 14:26

機車汰舊換新 中彰擴大補助

2020-01-29 23:19

台中春節急診爆量 慈濟醫院：發燒患者逾半數

2020-01-29 15:13

賴清德揪團玩飛天「波浪搖滾」 圓了小時候的夢

2020-01-30 00:17

明天開工 高市：公私部門櫃台第一線人員須戴口罩

2020-01-29 20:10

高雄李長榮大社廠鍋爐氣爆排黑煙 遭環保局開罰

2020-01-29 20:26

天氣冷颼颼泡溫泉最好了 免費公共浴室金山密度冠全台

2020-01-29 13:24

韓國瑜不發紅包談疫情 保證口罩夠市民戴

2020-01-29 15:58

芬園、新社櫻花大爆發 美炸

2020-01-29 23:13

媽祖顯靈保佑 2女信徒港口宮擲筊各13及10聖杯贏轎車

2020-01-30 10:29

中市警局防疫總動員 第一線執勤員警都要配戴口罩

2020-01-29 21:36

抗武漢肺炎 開工日北市各校啟動防疫工作

2020-01-29 18:14

2020高雄燈會藝術節登場 看璀璨燈海記得戴口罩

2020-01-29 22:14

桃園燈會明登場 水岸燈廊迎賓

2020-01-29 23:15

最美的風景 藝術家夫婦新春拿壞畫筆清洗嘉義公園鐵椅

2020-01-30 11:02

明開工憂武漢肺炎傳播 侯友宜：自我健康管理最重要

2020-01-29 17:22

台北燈節因應疫情是否如期舉行？觀傳局：評估中

2020-01-29 13:23

台東嘉明湖白雪覆蓋 山友：美呆了

2020-01-29 22:58

影／台南春節連假湧人潮 交通疏導通過考驗

2020-01-29 15:24

春節甩油 參山管理處精挑3燃脂步道

2020-01-29 14:26

七星潭波斯菊花海 揭開軍事戰備坑道面紗

2020-01-29 14:25

環狀線視察 侯友宜：民讚舒適省時

2020-01-29 22:37

認識古地名 台管處出版「行踏台江地號名講古」新書

2020-01-30 09:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top