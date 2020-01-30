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除舊布新 高市社區營造輔助即起受理申請 最高補助30萬

2020-01-30 11:30聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

新年春節連假剛過，高雄市政府為營造社區特色，改善居家生活環境，推出「社區營造多元輔助方案」，包括有綠美化、大學生根、創生、維護等4項輔助。「綠美化類」最高補助20萬，「創生類」最高補助30萬，即日起受理申請。

都發局表示，市民居家社區想要改善生活環境品質，或是想要發展「地方創生事業」的社區，即日起都可以提案，向都發局提出申請。

都發局長林裕益說，市府去年首度推出社區營造多元輔助方案，很受社區好評，全市計有28件社區營造輔助案。其中社區「大學生根」方案8件，有高師大、成大、高大、樹德、正修等5大學院校學生參與，協助營造社區特色。

都發局表示，社區營造多元輔助方案的「大學生根」輔助，藉由舉辦大學生招募活動，招募有意參與的社區的大學生團隊，希望能在2月7日完成報名。

都發局表示，推動社造多元輔助方案，鼓勵社區擴大延伸，也可串連其他現有社區營造據點，推行整體規畫，發展創生事業。現有3到5個社造社區，只要提出3年發展藍圖，就有機會獲得單一社區最多9案補助，有利社區分年分期發展在地特色產業。去年已有阿蓮崙港等3個社區提出「創生提案」申請，今年將持續加強社區營造工作。

都發局社區營造科長施旭原說，「社區營造多元輔助方案」今年已舉辦4場說明會，吸引杉林、茂林、桃源等原住民社區，前來了解申請方式。「大學生根」方案也有高雄大學等7校，約12位老師有意讓學生團隊參與，預期今年提案踴躍，因每年補助經費名額有限，籲民眾盡早提出申請。

此外，都發局表示，為鼓勵社區持續維護以前年度的營造設施，今年加碼補助維護經費，將額度由原來每案3萬元，調高為4萬元。對於社造據點較多、維護面積較廣的社區，可望受惠。

民眾社區營造過程如遭遇問題，也可透過市府都發局諮詢窗口，協請社區規劃師協助研提解決方案。有疑問也可電洽都發局（07）337-3527詢問。申請書表可至都發局網站下載。

高雄市政府為營造社區特色，改善居家生活環境，推出「社區營造多元輔助方案」，包括有...
高雄市政府為營造社區特色，改善居家生活環境，推出「社區營造多元輔助方案」，包括有綠美化、大學生根、創生、維護等4項輔助。圖/高雄市都發局提供
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高雄市政府為營造社區特色，改善居家生活環境，推出「社區營造多元輔助方案」，包括有...
高雄市政府為營造社區特色，改善居家生活環境，推出「社區營造多元輔助方案」，包括有綠美化、大學生根、創生、維護等4項輔助。圖/高雄市都發局提供
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高雄市政府為營造社區特色，改善居家生活環境，推出「社區營造多元輔助方案」，包括有綠美化、大學生根、創生、維護等4項輔助。圖/高雄市都發局提供
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高雄市政府為營造社區特色，改善居家生活環境，推出「社區營造多元輔助方案」，包括有綠美化、大學生根、創生、維護等4項輔助。圖/高雄市都發局提供
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