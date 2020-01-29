中市警局防疫總動員 第一線執勤員警都要配戴口罩

台中市警局因應武漢肺炎疫情，依照「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情應變機制任務分工，負責協助執行防疫安全管制、強制執行及相關違法查察等工作，市警局配合市政府各項防疫措施，已要求警局各單位會直接接觸民眾的第一線執勤員警都要配戴口罩，包含服務台、值班台受理人員，尤其盤查人車或臨檢勤務時。

市警局於春節期間除戮力維護本市治安及交通秩序外，並邀鎮集警察志工、協勤民力與員警在各執勤場合及轄內有春節活動或人潮聚集處所，積極協助宣導民眾提高防疫警覺及配合政府各項防疫措施。

局長楊源明於春節前即召集各內外勤單位主官(管)要求全力配合 衛生單位積極執行相關防疫工作及協助防疫安全宣導，並請各分局完成先期盤點及各項防疫整備措施，以因應未來如疫情升溫，可立即全力投入協助執行各相關防疫工作，確保民眾及執勤同仁安全。

另各分局及所屬分駐(派出)所等勤務單位均已備置 消毒酒精(乾洗手)、額溫槍，提供與提醒同仁及洽公民眾加強自 主健康管理，並邀集警察志工、協警民力，宣導進出公共場所戴口罩、勤洗手及發放宣導單等方式，呼籲民眾注意公共衛生及防 疫觀念，以凝聚全民防疫共識，提升防疫效率。

警察局表示，配合市政府各項防疫措施，已要求所屬各單位實施相關防疫作為，律定警局各單位會直接接觸民眾的第一線執勤員警都要配戴口罩(包含服務台、值班台受理人員，尤其盤查人車或臨檢勤務時)。

警察局及各分局、(大)隊及所 屬勤務機構，目前均已備有消毒酒精(乾洗手)、額溫槍及口罩等 裝施，另提醒同仁及洽公民眾戴口罩、勤洗手及拱手不握手等防 疫措施，如有發燒咳嗽症狀則要立即通報及就醫，必要時請假休 息自主觀察，避免傳染。並對辦公處所定期進行消毒工作。