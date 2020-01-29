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日本又一起武漢肺炎本土病例 女導遊曾接待武漢團

明天開工 高市：公私部門櫃台第一線人員須戴口罩

2020-01-29 20:10聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市長韓國瑜今下午參加「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第2次應變會議」，會後由高市衛生局長林立人宣布，明天開工後，公、私部門櫃台第一線服務人員須佩戴口罩，相關大型活動及室內展場活動，也會有不同風險高低的區隔，高風險場域會強制戴口罩、量體溫，中風險則量體溫、建議戴口罩，將盡速完成行政程序公告後實施。

此外，舉辦第11年的高雄馬拉松原定2月8、9日登場，今年也決定取消。

韓國瑜表示，高雄是唯一採一級防護的城市，防疫工作會愈來愈加強，每周至少開兩次應變會議，中央防疫系統有新的指示和交代，都會隨時調整。會鼓勵來看高雄燈會的觀光客「盡量戴口罩」，但不必過度恐慌，否則只會讓防疫失焦，只要遵守標準防疫措施，一定可以安全開心又快樂。

林立人也說，高雄市目前有67位民眾因曾與武漢肺炎確診個案接觸，衛生所已發出居家隔離通知書，並持續進行關懷及監測體溫；針對居家隔離的執行，警政、民政、社政與衛政體系，前兩天已做好分工，因應中央宣布電子偵測防疫措施，地方政府也會隨時配合做調整。

林立人表示，對比中央做法，高雄市在防疫層級上還會拉高一點，以降低社區感染風險。像防疫物資整備上，就要求醫療機構在N95口罩、隔離衣、一般口罩要有兩倍安全存量；這幾天診所陸續開業，也調撥給醫師公會9萬片口罩發給開業醫師，醫師公會採購後再歸還衛生局，確保醫事人員安全。未來如高市出現本土或群聚疫情，更有設置大型收治場所的準備。

高雄市長韓國瑜今下午參加武漢肺炎應變會議，會後宣布將公告各場域風險等級，高風險區...
高雄市長韓國瑜今下午參加武漢肺炎應變會議，會後宣布將公告各場域風險等級，高風險區實施量體溫、戴口罩等措施。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜（左）說，高雄是唯一採一級防護的城市，防疫工作會愈來愈加強，會鼓勵...
高雄市長韓國瑜（左）說，高雄是唯一採一級防護的城市，防疫工作會愈來愈加強，會鼓勵來看高雄燈會的觀光客「盡量戴口罩」，但不必過度恐慌，否則只會讓防疫失焦。記者蔡容喬／攝影
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口罩衛生局武漢肺炎高雄市

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