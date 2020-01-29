疫情來勢洶洶 墾丁訂房影響不大遊客戴口罩照玩

過年是旅遊旺季，偏偏遇上武漢肺炎疫情來勢洶洶，雖然不少陸客團因此取消來台行程，不過據墾丁旅宿業者觀察，由於秋冬旅遊補助到一月底止，加上南部溫暖空曠，很多民眾還是照常出遊，訂房並未受到影響，「倒是戴口罩出遊的民眾變多了」，業者說，後續影響程度還需要再觀察。

另外，屏東熱帶農業博覽會到昨天為止，入園人次已達55萬人次，雖然下雨稍受影響，但是今天天氣一轉睛，入園立刻大爆滿，很多民眾戴著口罩照樣出遊，把握假期最後的走春。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，這兩天氣溫驟降，甚至下起大雨，山川琉璃吊橋一度關閉，加上武漢肺炎疫情影響，多少影響民眾出遊意願，不過今天天氣已經轉晴，各旅遊景點立刻恢復人潮。

今年在秋冬旅遊補助的加持下，墾丁觀光業者原本寄望今年春節業績可以一飛沖天，年前的訂房率也確實表現不錯，核心區訂房率約達9成以上，周邊旅宿也在6至7成左右。

以墾丁福華為例，飯店副理吳炫東表示，除了過年期間有兩團陸客團取消外，國旅目前看來並未受到影響，甚至還有遊客覺得到南部旅行更溫暖，不過在過年前陸客團就已不來，如果要和往年相比，今年過年墾丁人氣普遍比往年淡；另外，屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽也說，墾丁訂房目前看來並沒有受到疫情影響，就是戴著口罩的遊客變多了。