韓國瑜不發紅包談疫情 保證口罩夠市民戴

高雄市長韓國瑜今天下午至覆鼎金保安宮新春參拜，未受訪但致詞時強調目前已出現武漢肺炎的本土病例，未來這段時間很關鍵，呼籲要團結配合中央政府防疫政策，不要過度恐慌，針對搶購口罩的情況，韓也說市府將會採購口罩，保證能達到市民的需要，徹底防疫成功。

韓國瑜原排定過年發紅包行程，因武漢肺炎疫情，先前宣布改為單純走春或參拜，他本人不再一一發放，今天初五上午到左營區新莊天后宮、下午至三民區覆鼎金保安宮，皆參拜後簡短致詞，就隨即離去，也未接受媒體採訪。

韓國瑜下午強調，2020年因武漢肺炎讓大家心裡面有陰影，他呼籲此時要大團結，配合中央政府政策，個人也做好衛生習慣，一定要戴口罩、多洗手，去密閉空間時作好防範；高雄的醫學中心防疫專家也跟市府結合來防疫。

至於各界瘋搶口罩，韓國瑜上午說會持續協調，必要時緊急採購以確保市民朋友都有足夠的口罩，下午再度重申，市府會採購「一定要保證市民朋友每一個人都有口罩，都能達到大家需要。」