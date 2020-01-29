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中國一天生產2000萬副口罩 為什麼還是買不到？

韓國瑜不發紅包談疫情 保證口罩夠市民戴

2020-01-29 15:58聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄市韓國瑜今天下午至覆鼎金保安宮新春參拜，未受訪但致詞時強調目前已出現武漢肺炎的本土病例，未來這段時間很關鍵，呼籲要團結配合中央政府防疫政策，不要過度恐慌，針對搶購口罩的情況，韓也說市府將會採購口罩，保證能達到市民的需要，徹底防疫成功。

韓國瑜原排定過年發紅包行程，因武漢肺炎疫情，先前宣布改為單純走春或參拜，他本人不再一一發放，今天初五上午到左營區新莊天后宮、下午至三民區覆鼎金保安宮，皆參拜後簡短致詞，就隨即離去，也未接受媒體採訪。

韓國瑜下午強調，2020年因武漢肺炎讓大家心裡面有陰影，他呼籲此時要大團結，配合中央政府政策，個人也做好衛生習慣，一定要戴口罩、多洗手，去密閉空間時作好防範；高雄的醫學中心防疫專家也跟市府結合來防疫。

至於各界瘋搶口罩，韓國瑜上午說會持續協調，必要時緊急採購以確保市民朋友都有足夠的口罩，下午再度重申，市府會採購「一定要保證市民朋友每一個人都有口罩，都能達到大家需要。」

韓國瑜雖未親自發放新春紅包，不少熱情支持民眾來排隊領取，手持標語「韓市長，新年快樂」，還有「土包子志工團」揪團100多人，從台北、桃園、花蓮等地特地南下高雄過年走春，追著韓國瑜行程，從韓一抵達下車，不停喊「韓市長加油、韓市長加油」、「市長我愛你」等。

高雄市長韓國瑜支持者今天下午到三民區覆鼎金保安宮，手持「韓市長，新年快樂」標語。...
高雄市長韓國瑜支持者今天下午到三民區覆鼎金保安宮，手持「韓市長，新年快樂」標語。記者林伯驊／攝影
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韓國瑜（左二）今下午戴口罩到高雄三民區覆鼎金保安宮參拜。記者林伯驊／攝影
韓國瑜（左二）今下午戴口罩到高雄三民區覆鼎金保安宮參拜。記者林伯驊／攝影
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不少韓粉為韓國瑜打氣。記者林伯驊／攝影
不少韓粉為韓國瑜打氣。記者林伯驊／攝影
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韓國瑜因應武漢肺炎疫情，取消發紅包，僅參拜祈福。記者林伯驊／攝影
韓國瑜因應武漢肺炎疫情，取消發紅包，僅參拜祈福。記者林伯驊／攝影
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韓國瑜（前右二）致詞強調團結對抗武漢肺炎疫情。記者林伯驊／攝影
韓國瑜（前右二）致詞強調團結對抗武漢肺炎疫情。記者林伯驊／攝影
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為武漢肺炎疫情韓國瑜（前左二）不親自發紅包，致贈給廟方來發放。記者林伯驊／攝影
為武漢肺炎疫情韓國瑜（前左二）不親自發紅包，致贈給廟方來發放。記者林伯驊／攝影
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不少支持者到場替韓國瑜（右五）加油。記者林伯驊／攝影
不少支持者到場替韓國瑜（右五）加油。記者林伯驊／攝影
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韓國瑜口罩武漢肺炎高雄市

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