私幼明天開學 高市教育局長視察校園防疫首發工作

因應武漢肺炎疫情緊繃，私立幼兒園1月30日開學在即，非營利幼兒園也在2月3日開園，高雄市教育局長吳榕峯今到彌陀區龍心幼兒園視察防疫消毒工作，呼籲親師生一起落實防疫。教育局在1月28日連續假期即將結束前，已透過公私立幼兒園社群平台，通知教育局防疫措施，並提供衛生局防疫相關資訊。

吳榕峯說，教育局提供各級學校、幼兒園及補習班明確防疫守則，包含落實勤洗手、自主量體溫、每日消毒，並要求出入人員戴口罩、避免跨班活動、如有召開會議需求，應先進行防疫風險評估，並要求寒假期間赴湖北地區或中港澳地區的教職員生進行造冊備查、居家檢疫或自我健康觀察等相關防疫措施。

吳榕峯表示，私立幼兒園較公立學校及幼兒園2月11日開學日更早，成為校園開學防疫首發，呼籲親師生共同落實防疫工作，守護自己與他人的健康。