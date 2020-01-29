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中國一天生產2000萬副口罩 為什麼還是買不到？

私幼明天開學 高市教育局長視察校園防疫首發工作

2020-01-29 15:34聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

因應武漢肺炎疫情緊繃，私立幼兒園1月30日開學在即，非營利幼兒園也在2月3日開園，高雄市教育局長吳榕峯今到彌陀區龍心幼兒園視察防疫消毒工作，呼籲親師生一起落實防疫。教育局在1月28日連續假期即將結束前，已透過公私立幼兒園社群平台，通知教育局防疫措施，並提供衛生局防疫相關資訊。

吳榕峯說，教育局提供各級學校、幼兒園及補習班明確防疫守則，包含落實勤洗手、自主量體溫、每日消毒，並要求出入人員戴口罩、避免跨班活動、如有召開會議需求，應先進行防疫風險評估，並要求寒假期間赴湖北地區或中港澳地區的教職員生進行造冊備查、居家檢疫或自我健康觀察等相關防疫措施。

吳榕峯表示，私立幼兒園較公立學校及幼兒園2月11日開學日更早，成為校園開學防疫首發，呼籲親師生共同落實防疫工作，守護自己與他人的健康。

教育局說，因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎），已召開應變研商會議，要求幼兒園配合防疫，園方應自行備妥防疫工具，加強落實勤洗手、自主性量體溫，必要時配戴口罩。開園前進行全面大消毒，每日落實消毒工作，並增加清潔消毒頻率。包括家長、廠商、志工、訪客等，進出幼兒園務必要求戴口罩。

私立幼兒園1月30日開學在即，高雄市教育局長吳榕峯到彌陀區龍心幼兒園視察防疫消毒...
私立幼兒園1月30日開學在即，高雄市教育局長吳榕峯到彌陀區龍心幼兒園視察防疫消毒，呼籲親師生一起落實防疫。圖／高雄市教育局提供
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私立幼兒園1月30日開學在即，高雄市教育局長吳榕峯（右）到彌陀區龍心幼兒園視察防...
私立幼兒園1月30日開學在即，高雄市教育局長吳榕峯（右）到彌陀區龍心幼兒園視察防疫消毒，呼籲親師生一起落實防疫。圖／高雄市教育局提供
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幼兒園武漢肺炎口罩疫情高雄市

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