屏東霧台花海公路 春節賞花來找60年「櫻花王」

省道台24線屏東霧台公路，是車友心目中風情萬種的花海公路；時序入冬，不僅路旁整排聖誕紅、九重葛、王爺葵及豔紫荊盛開，南台灣賞櫻勝地霧台鄉的櫻花也陸續綻放，樹形優美如傘、每年都是霧台櫻花季焦點的「櫻花王」，預計在春節期間盛開；1月27日起至2月28日，霧台部落文化廣場創意市集，遊客賞花之餘也可體驗部落文化和在地風味美食。

台24線霧台公路因受入山管制，沿線部落人文景觀仍保有濃厚魯凱族原始風格及人文氣息，從台24線38公里處到48公里阿禮部落，海拔500公尺山區道路除了山峰峭壁、絶崖深谷、雲峯飛瀑等自然地理景觀，入冬後，路旁的山櫻花、聖誕紅、九重葛、王爺葵及豔紫荊陸續綻放，鮮紅、粉紅、粉白的花朵一路交錯，沿途長串的美麗花海，艷麗花姿讓人心花怒放，也為霧台櫻花季揭開序幕。

霧台鄉賞櫻熱點在往阿禮部落的台24線41公里至44公里間，名氣最大的是杜姓村民在庭院種植1棵樹齡約60年的「櫻花王」，盛開時，花冠盛開如把張開的巨大粉紅傘，是霧台櫻花季最吸睛的亮點，9年前在網路暴紅，成為名樹，今年受暖冬影響，會較過往晚約1至2周開花；里程數26.5公里處三德管制站，因在山地經常管制區內，填寫入山資料即可進入。