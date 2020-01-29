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屏東霧台花海公路 春節賞花來找60年「櫻花王」

2020-01-29 14:26聯合報 記者潘欣中／屏東即時報導

省道台24線屏東霧台公路，是車友心目中風情萬種的花海公路；時序入冬，不僅路旁整排聖誕紅、九重葛、王爺葵及豔紫荊盛開，南台灣賞櫻勝地霧台鄉的櫻花也陸續綻放，樹形優美如傘、每年都是霧台櫻花季焦點的「櫻花王」，預計在春節期間盛開；1月27日起至2月28日，霧台部落文化廣場創意市集，遊客賞花之餘也可體驗部落文化和在地風味美食。

台24線霧台公路因受入山管制，沿線部落人文景觀仍保有濃厚魯凱族原始風格及人文氣息，從台24線38公里處到48公里阿禮部落，海拔500公尺山區道路除了山峰峭壁、絶崖深谷、雲峯飛瀑等自然地理景觀，入冬後，路旁的山櫻花、聖誕紅、九重葛、王爺葵及豔紫荊陸續綻放，鮮紅、粉紅、粉白的花朵一路交錯，沿途長串的美麗花海，艷麗花姿讓人心花怒放，也為霧台櫻花季揭開序幕。

霧台鄉賞櫻熱點在往阿禮部落的台24線41公里至44公里間，名氣最大的是杜姓村民在庭院種植1棵樹齡約60年的「櫻花王」，盛開時，花冠盛開如把張開的巨大粉紅傘，是霧台櫻花季最吸睛的亮點，9年前在網路暴紅，成為名樹，今年受暖冬影響，會較過往晚約1至2周開花；里程數26.5公里處三德管制站，因在山地經常管制區內，填寫入山資料即可進入。

造訪霧台櫻花季，在霧台公路美得過火的冬季限定花海美景外，沿線還有台灣原住民族文化園區、霧台谷川大橋、山川琉璃大橋、地磨兒公園、霧台村岩板巷、神山瀑布和以高聳的七彩岩壁著名的哈尤溪溫泉等景點；春節人潮多，鄉公所大年初三至初六，每日上午10時至下午2時在谷川大橋管制遊客車，提供接駁車服務，停靠神山社及霧台社區。

時序入冬，南台灣賞櫻勝地霧台鄉的櫻花已陸續綻放。記者潘欣中／攝影
時序入冬，南台灣賞櫻勝地霧台鄉的櫻花已陸續綻放。記者潘欣中／攝影
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台24線屏東霧台公路旁的王爺葵绽放，一朵朵綻放的黃色小花朵，像是一個個溫暖的小太...
台24線屏東霧台公路旁的王爺葵绽放，一朵朵綻放的黃色小花朵，像是一個個溫暖的小太陽，熱情向遊客招手。記者潘欣中／攝影
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樹形優美如傘、每年都是屏東霧台櫻花季焦點的「櫻花王」，預計在春節期間盛開。記者翁...
樹形優美如傘、每年都是屏東霧台櫻花季焦點的「櫻花王」，預計在春節期間盛開。記者翁禎霞／攝影
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