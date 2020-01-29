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中東也淪陷！ 阿聯出現武漢肺炎確診案例

不到2小時 台南康那香觀光工廠口罩被搶光

暖暖屏東浪漫泡湯趣

2020-01-29 14:25聯合報 記者潘欣中／屏東即時報導

時序入冬，到了泡湯時節！全台最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，日治時代被譽為台灣四大名湯之一，在享受美人湯外，屏東縣政府近年導入日式風格重建溫泉公園，營造溫泉鄉氛圍。繼去年配合台灣燈會打造紫色薰衣草燈海成為爆紅景點，今年四重溪溫泉季改以紅色和楓葉為元素，入夜後紅色楓紅燈飾點亮，浪漫指數破表。

濕冷的冬天讓人不舒服，一樣的季節，在南台灣屏東恆春半島卻多了暖意和恬適感，墾丁的陽光、沙灘，在冬日散發有別於豔夏的柔美感，車城鄉四重溫泉區還有暖呼呼的美人湯。縣府自去年11月8日起溫泉季開始的3個月期間，以紅色燈飾營造「夜間賞楓」和日式溫泉鄉氛圍後，又多了分唯美和浪漫感。

入夜後，紅燈暈染整座溫泉公園，浪漫楓葉點綴其中，讓人彷彿置身日本，吸引大批民眾搶拍楓紅燈海暈染公園的美景，園內6間賣店展售在地農特產、文創商品和餐飲服務；今年延續接駁車服務，另在車城鄉或溫泉區（旅宿或餐廳）單筆消費滿千元或住宿一晚，就送蔥寶毛巾，並串連恆春半島生態旅遊社區和鄰近原民牡丹鄉的旭海溫泉，豐富國境之南遊程。

相較於同在屏199縣道的四重溪溫泉區，20分鐘車程外的旭海溫泉觀光區，為牡丹鄉公所委由社區經營的公共造產，有室內溫泉浴室、家庭溫泉湯屋和露天泡腳池，多了山巒環抱的清幽泡湯雅趣，鄉公所導入阿塱壹古道旭海村前段生態導覽、原民部落人文微旅行等遊程，適合小旅行、泡湯、發呆放空。

屏東車城四重溪溫泉公園打造暖紅和楓葉為元素的燈海區，營造溫暖浪漫的「夜間賞楓」氛...
屏東車城四重溪溫泉公園打造暖紅和楓葉為元素的燈海區，營造溫暖浪漫的「夜間賞楓」氛圍。記者潘欣中／攝影
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同在屏199縣道的屏東縣牡丹鄉旭海溫泉觀光區，有室內溫泉浴室、家庭溫泉湯屋和露天...
同在屏199縣道的屏東縣牡丹鄉旭海溫泉觀光區，有室內溫泉浴室、家庭溫泉湯屋和露天泡腳池，多了山巒環抱的清幽泡湯雅趣。記者潘欣中／攝影
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溫泉季屏東縣政府恆春

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