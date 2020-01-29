時序入冬，到了泡湯時節！全台最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，日治時代被譽為台灣四大名湯之一，在享受美人湯外，屏東縣政府近年導入日式風格重建溫泉公園，營造溫泉鄉氛圍。繼去年配合台灣燈會打造紫色薰衣草燈海成為爆紅景點，今年四重溪溫泉季改以紅色和楓葉為元素，入夜後紅色楓紅燈飾點亮，浪漫指數破表。

濕冷的冬天讓人不舒服，一樣的季節，在南台灣屏東恆春半島卻多了暖意和恬適感，墾丁的陽光、沙灘，在冬日散發有別於豔夏的柔美感，車城鄉四重溫泉區還有暖呼呼的美人湯。縣府自去年11月8日起溫泉季開始的3個月期間，以紅色燈飾營造「夜間賞楓」和日式溫泉鄉氛圍後，又多了分唯美和浪漫感。

入夜後，紅燈暈染整座溫泉公園，浪漫楓葉點綴其中，讓人彷彿置身日本，吸引大批民眾搶拍楓紅燈海暈染公園的美景，園內6間賣店展售在地農特產、文創商品和餐飲服務；今年延續接駁車服務，另在車城鄉或溫泉區（旅宿或餐廳）單筆消費滿千元或住宿一晚，就送蔥寶毛巾，並串連恆春半島生態旅遊社區和鄰近原民牡丹鄉的旭海溫泉，豐富國境之南遊程。