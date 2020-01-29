北大武山仍見殘雪 屏東林管處籲追雪要有萬全準備

氣溫驟降，北大武山在時隔15年後，昨天降下瑞雪，屏東林管處管理人員今天一早上山進行例行巡查，確認大約自7.4K 稜線上開始有殘雪，一路到 9.0 K三角點附近，但水氣不夠殘雪逐漸減少中，三角點的積雪已幾乎融化，林管處提醒民眾登北大武最佳時間是三天兩夜，檜谷山莊需提前申請床位，未申請民眾不宜為了追雪而貿然上山。

林管處表示，昨夜殘雪已經開始硬化，下坡時斜坡樹根石頭都很滑，民眾如果上山，一定要注意保暖，摸黑夜登者應攜帶亮度足夠的頭燈及防寒衣物，有簡易冰爪也可帶著下山時候用。

林管處評估，接下來2天冷度夠，可是濕度不夠，殘雪增加的機率不是太高，民眾在追雪前，應先評估自身及裝備是否做好萬全準備，例如是否具備雪地攀爬經驗與裝備、防水保暖衣物是否足夠等，否則在步道路面結冰結霜濕滑、冷冽強風吹拂下，倘無雪地裝備、加上風寒效應，極易發生意外事故、甚至失溫危及性命。