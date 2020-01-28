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武漢肺炎疫情升溫 高雄市政府取消109年新春團拜活動

2020-01-28 22:49聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

武漢肺炎疫情升溫，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防疫，高雄市政府開設第一級流行疫情指揮中心應變，相關局處積極投入防疫工作。今晚10點30分宣布，考量因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作，守護市民健康，取消原訂1月30日（農曆正月初六）在四維及鳳山行政中心舉辦的109年新春團拜活動。

高雄市政府再次呼籲市民，維護自我健康，提醒勤洗手、出入公共場合正確配戴口罩、注意居家環境清潔消毒，如有呼吸道症狀就醫應確實告知旅遊史，共同做好防疫工作。

武漢肺炎疫情升溫，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防疫，高雄市政府開設第一級流行疫情指...
武漢肺炎疫情升溫，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防疫，高雄市政府開設第一級流行疫情指揮中心應變，相關局處積極投入防疫工作。今晚宣布取消1月30日在四維及鳳山行政中心舉辦的109年新春團拜活動。圖／高雄市政府提供
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