寒流發威！屏東北大武山時隔15年再降瑞雪

寒流來襲冷颼颼，連南台灣的北大武山也下雪！屏東林區管理處北大武山資訊站臉書粉專，稍早po出北大武山山頂被白雪覆蓋，不少山友興奮留言「從未看過北大武山下雪」，林管處也表示這是自94年至今，時隔15年後再度降雪。

屏東林管處北大武山資訊站臉書粉專貼出山友張言鴻拍攝的北大武山山頂雪景，並寫道，「北大武山下雪了（從8K到9k） ，非常的寒冷，務必做好全身防水包括頭與手。地面相當濕滑，想追雪明天還有機會，但是要非常非常的小心做好萬全準備，風寒效應會快速失溫，千萬不能勉強，有稍微狀況就務必下撤，失溫3小時就會要人命，沒有登山經驗請在家看看照片就好 有登山經驗的老手請做好萬全準備再上山，希望大家平安順心」

受寒流影響，中央氣象局上午11時41分針對16縣市發布低溫特報，指今晚至明天白天氣溫偏低，有10度以下氣溫發生的機率，局部地區甚至會一直持續。