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屏東熱博入園近50萬人次 潘孟安發限量版紅包拜年

2020-01-28 14:01聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

大年初四迎財神。屏東縣潘孟安今天到「屏東熱帶農業博覽會」向民眾拜年，並發放2000個限量版印有熱博吉祥物陽寶，內有可愛鼠年造型卡片的紅包給民眾。儘管屏東陰雨綿綿，仍有許多人排隊等候。潘孟安表示，熱博活動將持續到2月9日，歡迎全國民眾一定要來屏東熱博走春，體驗、見證屏東農民的軟實力。

2020屏東熱帶農業博覽會從1月18日正式開園，累計至1月27日已近50萬人次到訪，其中大年初一入園人數達13萬人次，大年初二因大雨影響入園人數，但下午放晴後也湧入7萬5000多人次，大年初三則突破19萬7000多人次。

潘孟安感謝民眾對屏東熱帶農業博覽會的支持，大年初四特別到熱博向大家拜年，並發放2000個限量版紅包給民眾，祝福鼠年大吉大利。活動中潘孟安並與書法達人揮毫寫下「屏」「安」兩字春聯，祝福大家鼠年行大運，長輩們身體健康，同學們學業進步，店家生意昌隆，新的一年，大家都能安居樂業，幸福平安。

潘孟安表示，熱博園區有26大主題區，展現屏東農民的創新與農業推展的實力，活動將持續到2月9日，邀請全國民眾利用春節假呼朋引伴來屏東玩。

此外，今年熱博在花海有新增樹屋杉林館展示，頗受好評，為推廣國產材應用，排隊領紅包前100名遊客同時可獲得印有2020熱博楊寶紀念圖案的開運吊飾，期帶給大家一整年好運氣。

屏縣府農業處指出，屏東熱帶農業博覽會是春節最佳旅遊首選，有全台最大規模地景藝術，美不勝收的花海、彩稻、長廊等玲瑯滿目，融合農漁牧各產業特色，吃喝玩樂一次滿足，大人小孩的最愛，最好的環境教育場地，寓教於樂，還沒來玩的朋友要趕快。

潘孟安並與書法達人揮毫寫下「屏」「安」兩字春聯。圖／屏東縣政府提供
潘孟安並與書法達人揮毫寫下「屏」「安」兩字春聯。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣長潘孟安今天到「屏東熱帶農業博覽會」發放2000個限量版印有熱博吉祥物「陽...
屏東縣長潘孟安今天到「屏東熱帶農業博覽會」發放2000個限量版印有熱博吉祥物「陽寶」紅包向民眾拜年。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣潘孟安紅包

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