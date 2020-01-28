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高雄各醫院今陸續恢復門診 醫院量體溫嚴正以待

2020-01-28 12:51聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

今天是大年初四，高雄市有不少醫院恢復正常門診，擔心疫情升溫，各醫院平日門診作業，進入醫院都需乾洗手消毒，戴口罩，量體温。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天一般門診恢復正常運作，為防範嚴重特殊傳染性肺炎（俗稱武漢肺炎）蔓延，院方對於前來就診的民眾，僅開放十全路及自由路大門，全面量體溫，要求配戴口罩；另，加護病房探病時間限制上午一場，即11時30分到12時。

第一停車場關閉期間，開車的民眾，必須在第二停車場啟川大樓門口先讓乘客下車，自啟川大樓門口進入；駕駛由保全人員量體溫、檢查有無戴口罩後，才能進入地下停車場。

阮綜合醫院今天恢復平日門診作業，民眾進入醫院都需乾洗手消毒，戴口罩，量體温。

阮綜合醫院今天恢復平日門診作業，進入醫院皆需乾洗手消毒，戴口罩，量體温。記者謝梅...
阮綜合醫院今天恢復平日門診作業，進入醫院皆需乾洗手消毒，戴口罩，量體温。記者謝梅芬／翻攝
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高雄醫學大學附設醫院今天門診恢復正常，民眾進入醫院前要先量體溫、戴口罩。記者謝梅...
高雄醫學大學附設醫院今天門診恢復正常，民眾進入醫院前要先量體溫、戴口罩。記者謝梅芬／翻攝
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高雄醫學大學附設醫院今天門診恢復正常，民眾進入醫院前要先量體溫、戴口罩。記者謝梅...
高雄醫學大學附設醫院今天門診恢復正常，民眾進入醫院前要先量體溫、戴口罩。記者謝梅芬／翻攝
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阮綜合醫院急診嚴守看病民眾才能進來，訪客都由急診後門進出。記者謝梅芬／翻攝
阮綜合醫院急診嚴守看病民眾才能進來，訪客都由急診後門進出。記者謝梅芬／翻攝
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停車場武漢肺炎

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