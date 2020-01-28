高雄各醫院今陸續恢復門診 醫院量體溫嚴正以待

今天是大年初四，高雄市有不少醫院恢復正常門診，擔心疫情升溫，各醫院平日門診作業，進入醫院都需乾洗手消毒，戴口罩，量體温。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天一般門診恢復正常運作，為防範嚴重特殊傳染性肺炎（俗稱武漢肺炎）蔓延，院方對於前來就診的民眾，僅開放十全路及自由路大門，全面量體溫，要求配戴口罩；另，加護病房探病時間限制上午一場，即11時30分到12時。

第一停車場關閉期間，開車的民眾，必須在第二停車場啟川大樓門口先讓乘客下車，自啟川大樓門口進入；駕駛由保全人員量體溫、檢查有無戴口罩後，才能進入地下停車場。