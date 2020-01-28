勝利星村怎麼玩 別忘了聽將軍的故事

最多將軍屋的眷村2 許多民眾到了勝利星村創意生活園區V.I.P Zone，總是在青島街找家餐廳吃飯，愜意地享受在老屋用餐，隨意地逛著街弄取景，屏東作家郭漢辰表示，其實園區許多官舍都有將軍的故事。

勝利星村創意生活園區10多公頃的面積，69棟歷史建築、近100戶的官舍，文化處調查，這裡的將軍之屋有60多戶，是全台灣「星星」最多的眷村。

文化處將青島街與中山路口的將軍之屋，就取名「將軍之屋」，這棟建築是鳳山陸軍官校歷任校長的宿舍，目前由公益書店「大冊書店」進駐，文化處長吳明榮表示，遊客到勝利星村可以先到「將軍之屋」，這裡有「將軍之屋與眷村的前世今生」介紹，引領遊客了解大批軍官在勝利星村居住，如何改變屏東市生活圈。

屏東作家郭漢辰進駐知名散文作家張曉風的舊居開獨立書店，也還原張曉風的房間，讓民眾參觀張曉風昔日的寫作空間，郭漢辰除了在店裡賣文學、電影書籍外，也辦藝文講座，並導覽遊客逛勝利星村。

郭漢辰表示，勝利星村是南部保留最完整的官舍眷村，它和一般的「竹籬笆」眷村不同，必須上校以上官階才能進住，可說是眷村裡的豪宅，每戶幾乎100多坪，除了有高大的老樹外，主體建築旁都有側屋，是昔日將軍的侍衛或司機住的小房間。

郭漢辰說，他帶領遊客走踏的是將軍路線，從孫立人行館一路來到康定街，到程龍光將軍的官舍看橄欖樹，「每年12月橄欖成熟時，也是眷村醃橄欖的日子，分享是眷村精神之1」；另外，還有永勝巷的劉放吾將軍官舍，劉放吾是孫立人將軍的部屬，昔日戰功彪炳，後來在眷村燒媒炭賣，被稱為「媒炭伯伯」。

許多將軍故事的勝利星村現在有不少文創業者進駐，這裡有5間獨立書店，還有推廣保護生態的店不時舉辦動物市集，也有視覺藝術和音樂工作者，旗袍手作店與日式和服出租攤，讓民眾穿著旗袍或和服在眷村取景，重回舊時光；園區進駐業者多元，滿足文青、藝術及美食愛好者和網美，還有不少外地眷村子弟特地來此懷念童年時光。

屏東縣長潘孟安去年底宣布，將在康定街2號到12號，打造全台首間原住民百貨公司，將有屏東原鄉著名的咖啡、紅藜、琉璃珠及文創品展售、音樂餐廳、烘焙坊、工藝家具區等。

吳明榮表示，目前園區的再造還沒有完成，要到今年底，整個園區昔日風貌和氛圍才會大致完整呈現，文化處將以眷村原有花木做為區與區及巷弄與巷弄之間的連結，也會以眷村原有的元素來打造眷村，例如今年春節舉辦的眷村燈節「花現鼠光」，燈飾就以貓為元素，眷村常見貓縮蹲在矮牆上，這是眷村最自然的存在。

吳明榮說，外縣市遊客到勝利星村園區，從屏東火車站下車後，可租用Pbike或走路或搭客運，路程並不遠，孫立人將軍行館是第1站。