屏東勝利星村創意生活園區 全台街廓保存最完好

最多將軍屋的眷村1 屏東市勝利星村創意生活園區一棟棟日式眷舍逐批修復，84年前的軍官日式宿舍重現，這個軍官眷村建築美到常讓遊客流連忘返，是全台街廓保存最完好的眷村。

勝利星村創意生活園區V.I.P Zone是目前全台少見街廓保存良好的眷村，民國2016年11月文化部提出再造歷史現場計畫，屏東縣以飛行場為背景，提送屏東飛行故事（勝利、崇仁眷村）再造歷史場域計畫，2018年2月獲得文化部以前瞻計畫核定，經費新台幣4億8558公頃。

1927年日本陸軍飛行第八聯隊進駐屏東，1930年擴編為第三飛行團，為了安置軍方人員，在屏東飛行場（現屏東空軍機場）附近興建大批官舍，戰後被國軍接收再擴增，自此讓屏東市區充滿濃濃的眷村文化風情。

園區獲保留的官舍共69棟，有的1棟2戶，有的獨棟獨戶，文化處調查，全區約有近百戶，落成時間橫跨日治時期與戰後初期，縣政府自軍方接收眷村園區後，2007年登錄為歷史建築，2018年取名「勝利星村創意生活園區」，文化處表示，取名「星」意旨承將軍居住之地。園區含括勝利眷村與崇仁眷村。

一般民眾熟悉的青島街在勝利眷村，也是園區最先有商家營運的區域，在再造歷史場域經費挹注下，縣政府一批批修復官舍，近2年，一棟棟官舍重現原貌，有些已被文創業者進駐，或營業或當工作室，迴異於青島街的美食區。

官舍修復，整個園區已逐漸呈現昔日將軍聚集地的風貌，偌大庭院有著花木扶疏和老樹，軍官居住的建築自是不同庶民，連日本人來到園區，都驚訝在日本很難找到如此一大片的類似建築。

文化處處長吳明榮表示，整個勝利星村創意生活園區約11公頃，所保留的官舍高達90%以上，是全台少見街廓保存良好的眷村，也是面積最大的軍官眷村，目前已有20多戶餐飲、獨立書店、視覺藝術、時尚設計、音樂及表演藝術等文創產業進駐。

園區去年完成新修復19戶，1月底完成招商，招商對象以旅宿業者及具工藝、藝術、複合式餐飲與生活風格的店家、工作室、通路平台等具創新、地方特色與跨界思維的創意生活產業業者為主，讓園區在活化歷史場域上更多元的利用。