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搭遊艇遊潟湖 海上視角一窺大鵬灣不同風采

2020-01-27 16:10聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

2019台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，被譽為史上最美燈會，而主燈「巨鮪來富」、藝術燈「海之女神」，等仍佇立大鵬灣成為新地標，民眾春節走春造訪大鵬灣，可以透過搭遊艇帆船的方式遊潟湖，從海上視角一窺大鵬灣不同風貌。

大鵬灣國家風景區包括大鵬灣、小琉球2處風景特定區，大鵬灣則位於臺灣屏東西南之屏東縣東港鎮、林邊鄉交界處，西南濱臨臺灣海峽，擁有臺灣西南沿海最大囊狀潟湖、人工濕地、環灣自行車道、鵬灣跨海大橋、濱灣公園遊艇碼頭等；及周邊華僑市場、東隆宮等遊憩資源。

大鵬灣區內現有三家遊湖業者，船型各有特色，有高級雙層的餐宴船、平易近人的遊湖船、獨特的重型帆船，皆泊靠於濱灣公園遊艇碼頭，遊客登船起航，能從海上視角，邊吹海風邊看風景。

鵬管處表示，搭船遊湖一直是認識大鵬灣最直接也是最佳的體驗方式，而且航程間可從湖面上觀賞2019台灣燈會現地保留之花燈藝術作品「海之女神」、主燈「巨鮪來富」，是相當不一樣的特色體驗，還有船上專人解說很有趣，甚至連輪椅都可推上船，無障礙服務做得很好，值得推薦，有興趣體驗的民眾可以與園區內遊艇業者聯繫。店家資訊：帆船基地：08-8758555。鵬福遊艇0963-515930。仁鵬遊湖: 08-8322777。

2019台灣燈會藝術燈「海之女神」，成為大鵬灣新地標。本報資料照片
2019台灣燈會藝術燈「海之女神」，成為大鵬灣新地標。本報資料照片
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大鵬灣獨特的重型帆船。圖／鵬管處提供
大鵬灣獨特的重型帆船。圖／鵬管處提供
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大鵬灣獨特的重型帆船。圖／鵬管處提供
大鵬灣獨特的重型帆船。圖／鵬管處提供
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2019台灣燈會主燈「巨鮪來富」，成為大鵬灣新地標。圖／本報資料照片
2019台灣燈會主燈「巨鮪來富」，成為大鵬灣新地標。圖／本報資料照片
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大鵬灣台灣燈會屏東縣小琉球

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