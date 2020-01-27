搭遊艇遊潟湖 海上視角一窺大鵬灣不同風采

2019台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，被譽為史上最美燈會，而主燈「巨鮪來富」、藝術燈「海之女神」，等仍佇立大鵬灣成為新地標，民眾春節走春造訪大鵬灣，可以透過搭遊艇帆船的方式遊潟湖，從海上視角一窺大鵬灣不同風貌。

大鵬灣國家風景區包括大鵬灣、小琉球2處風景特定區，大鵬灣則位於臺灣屏東西南之屏東縣東港鎮、林邊鄉交界處，西南濱臨臺灣海峽，擁有臺灣西南沿海最大囊狀潟湖、人工濕地、環灣自行車道、鵬灣跨海大橋、濱灣公園遊艇碼頭等；及周邊華僑市場、東隆宮等遊憩資源。

大鵬灣區內現有三家遊湖業者，船型各有特色，有高級雙層的餐宴船、平易近人的遊湖船、獨特的重型帆船，皆泊靠於濱灣公園遊艇碼頭，遊客登船起航，能從海上視角，邊吹海風邊看風景。