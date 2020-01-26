旗山車站變身糖鐵故事館 重現糖鐵黃金歲月

旗山車站有「全國最可愛的小火車站」美譽，宛如童話故事中的歐式小屋，讓人忍不住駐足留影。 分享 facebook 「搭上糖鐵小火車，跟著旗尾線尋找蔗糖的故鄉」，日治時期的旗山車站經高雄市文化局列為歷史建築逃過拆除命運，改建為「糖鐵故事館」重現30年代糖鐵旗尾線的黃金歲月，吸引鐵道迷追尋造訪。

旗山車站的前身是旗山驛，創建於1913至1915年間（日大正時期），是旗尾線上重要轉運點，肩負運輸蔗糖、香蕉、菸葉、石灰等物資，以及旗美地區居民往返通勤的重要任務，1930年代是最輝煌的客運時期。不過，隨著1970年代公路運輸崛起，製糖業沒落到1978年旗尾線停駛，1982年全線軌道拆除，旗山車站逐漸荒廢。

糖鐵營業線是日治以來台灣早期城鄉人口移動的重要載具，無論是到城裡趕集的小販、晨暮通勤的學子莫不賴以接駁往來。

旗山車站作為糖業鐵路旗尾線重要的客貨運輸樞紐，與旗山老街有密切的依存關係，見證了日治時期旗山市街與糖業的發展過程。

不過，1989年旗山車站因都市計畫劃設為道路用地，面臨拆除，後經地方文化人士多年奔走爭取保存，高市府文化局於2005年將旗山車站登錄為歷史建築，2009年修復為今日的面貌，以糖鐵故事為主軸策展，辦理定期導覽解說、一日旗山人、好物市集等推廣教育活動，在糖業鐵路拆除停駛下，讓旗山車站這座旗尾線唯存的歷史建築訴說糖鐵記憶。

旗山車站建築造型特殊，是棟融合歐式及日式風格的木造建築，壁體以白灰泥及雨淋板構築而成，並以紅磚砌築勒腳牆，結合窗戶框條的設計，呈現豐富的視覺變化。

東側站房是一座八角錐頂的候車室，屋頂呈鱗片狀排列；西側站房為山牆面，屋頂瓦片以菱形排列，屋簷下方則用垂直及水平木條拼貼裝飾壁面。正面玄關女兒牆有「旗山車站」正楷4字，中央有半圓形山形飾面，標誌圖形由「台糖」2字組成，精巧典雅造型，有如童話故事中的歐式小屋。

隨著公路運輸系統的完備與農業轉型，旗尾線慢慢退出歷史舞台，沿線日治時期各具特色的木造車站一棟棟遭拆除，旗山車站2015年歷經風災肆虐，造成外牆部分損壞，又位於計畫道路上一度面臨被拆除命運，也歷經多次祝融之災。

然而，旗山車站對在地居民來說，是旗山不可或缺的代表性建築，也是旗山珍貴的歷史記憶，經在地居民奔走與文化局重視下，車站於2005年登錄歷史建築並進行修復工程，站體由台糖公司捐贈予市府並由市府向台糖公司承租土地。

旗山車站於2009年完成整修，重現昔日風采。整修完成的車站原由旗山區公所管理並開放參觀，2011年由高市府文化局接管並委外管理維護，文化局以「糖鐵旗尾線」為主軸策展規劃旗山車站「糖鐵故事館」並辦理招商，由旗山發跡的老店「枝仔冰城」進駐。

文化局指出，旗尾線肩負高雄地區旅運及運輸出口的重大任務，鐵道雖已不在，但為重現旗山車站的輝煌歲月，浴火重生為「糖鐵故事館」傳承糖鐵記憶，讓社會大眾更加了解旗山璀璨歷史。

文化局活化旗山車站期間除考察盤點全台各地糖鐵歷代火車型製，製作模型與小火車伸展台，也親至橋頭糖廠、蒜頭糖廠、台糖老物件典藏單位等地商借原行駛於旗尾線的蒸汽火車頭、糖鐵客運車廂、五分鐵軌等，將已生鏽破損的車頭、車廂重新整理後裝設鳴笛、冒煙及震動裝置，讓民眾體會早年乘坐糖鐵實況。

文化局也密集拜訪旗山在地耆老、糖鐵專家等，商借當年的站長制服、獎狀、司機手稿、老車票等珍貴私人典藏物件，讓整場展示更具體完整的呈現出糖鐵的豐富文化與面貌。歷經多番努力於2016年以嶄新面貌開館營運，讓大家重新領略旗山那段未曾被訴說的輝煌歲月。

文化局表示，旗山車站「糖鐵故事館」以糖業鐵路旗尾線為主軸，以旗山車站的歷史、地理縱深為經緯，規劃「戶外實境展示區」、「室內展示區及文創品展售區」及「戶外美食遊憩區」，期望大手牽小手前來搭乘五分車穿越時空，體驗30年代的旗山糖鐵記憶。