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打狗驛百年輪轉 見證哈瑪星接軌世界軌跡

2020-01-26 12:15中央社 中央社

高雄輕軌。 圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌。 圖／高雄市捷運局提供
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高雄市歷史建築日治時期「舊打狗驛」改造的「舊打狗驛故事館」，歷經百年輪轉，承載百年車站風華，見證哈瑪星地區接軌世界軌跡，延續高雄港站歷史。

「舊打狗驛」歷史可回溯至1900年，日本政府那年完成縱貫鐵道南部線，並在「舊打狗驛故事館」現址北方約800公尺處設立高雄第一座火車站，1905年向南延伸一條緊臨港埠的濱線（日語發音Hamasen）鐵道支線，這也是哈瑪星地名的由來。

1908年縱貫鐵道全線通車後，同年9月新建的舊打狗驛完工落成，是一座102.75坪的斜屋頂洋式木造架構建築。除車站本體，設有驛夫辦公室、檢車工辦公室、大貨物交易所、公共廁所、貨物倉庫、機關庫、客車庫等附屬建築。

舊打狗驛為當時縱貫線終點，南接潮州線，南北貨物或乘客來到此站，即可轉乘輪船，是當時台灣南向海陸聯運的樞紐。

1920年打狗改名為高雄，1941年配合新的都市計畫，在市區建國路新建高雄火車站，舊站轉為貨運專用，名稱改為高雄港驛。1945年高雄大空襲，原本木造站房於戰火中嚴重毀損，現存的站房是1947年重建的建築。隨著戰後高雄市的工業及港口機能發展，高雄港站發展也達顛峰，長年雄霸全台最大貨運站地位。

隨著高雄港貨運量逐年提高，超越基隆港成為全台最大貨運吞吐口，舊打狗驛當時可說是撐起高雄的經濟命脈，並促使高雄朝現代化都市發展。

不過，後來隨著公路系統完備，鐵路貨運量逐年萎縮，高雄港站於2008年底廢站。老車站因過往的歷史與對高雄城市發展有著重要意義，2010年高市府文化局向台鐵認養高雄港站作為「打狗鐵道故事館」對外開放，2017年改名「舊打狗驛故事館」延續老車站的歷史意義。

「舊打狗驛故事館」更與周邊舊港區鐵道線群歷史軌道及大草原連成一氣，成為假日親子家庭、三五好友野餐遊耍的新地標。尤其在高雄捷運與高雄輕軌的交匯下，串連西子灣、哈瑪星台灣鐵道館、駁二藝術特區、棧貳庫等景點，讓當地從工業港區搖身一變為文化港區，讓高雄港站的歷史在此延續。

高雄市歷史博館表示，1908年在台灣歷史寫下了海陸交通空間連結都市空間發展新頁，催生出繁華港都的原點─哈瑪星，在環繞高雄市的臨港線鐵路系統中，舊打狗驛故事館完整保存了車站、月台、號誌樓的站區遺址，將高雄港站1960至1970年代鐵路貨運全盛時期的氛圍，原汁原味保存展示。

史博館進一步指出，這裡過去是人來人往繁忙的車站，進出口的船隻、南北來往的鐵路，港口與鐵道的相匯開啟港都蓬勃發展，現在是市民大眾休閒去處，有著山海鐵町、懷舊風情的哈瑪星地區，是高雄邁入現代化市街模範區。「舊打狗驛故事館」縱貫線鐵路曾在此匯流，歷經百年輪轉，如今是捷運與輕軌交會點，時空交錯，相映成趣。

高雄港鐵道哈瑪星

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