下大雨又有疫情陰影 屏東民眾戴口罩也要領總統紅包

今天是大年初二，總統蔡英文回到屏東楓港故鄉發紅包，雖然今天一早屏東大雨，又有武漢肺炎的疫情陰影，但是現場民眾依然熱情，有人清晨4時許就從高雄趕往現場排隊，也有人戴口罩也要拿紅包，蔡英文則以不握手、不照相快速發放紅包。

老家在屏東楓港的蔡英文總統，除2016年當選後因台南大地震取消發新春福袋行程，連3年都回故鄉與鄉親博感情。今年排定大年初二上午在枋山鄉德隆宮發福袋，接著轉往東港東隆宮。

今天受鋒面影響，全台各地都下雨，屏東地區清晨更是一陣大雨，是年初二少見的大雨，不過德隆宮前還是早早就有民眾排隊，一位來自高雄的黃姓男子清晨4時許就從高雄林園騎機車到楓港排隊，還有來自屏東市的陳姓市民一家三口也是5時許就出門，就為了到楓港總統的故鄉領總統的紅包討吉利。

受武漢肺炎疫情影響，有的排隊民眾戴起口罩，立委蘇震清服務團隊甚至在現場就發起口罩，也有一位來自台中的林姓男子帶了半打的酒精乾洗手，直接到現場為排隊民眾消毒，不過就算有疫情的威脅，還是澆不息民眾的熱情。