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憶起當年SARS重創觀光 墾丁滿房喜悅被武漢肺炎沖淡

2020-01-25 18:39聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

今天是大年初一，通往屏東墾丁及台東的省道台1線枋寮水底寮路段，上午不到時點就湧現每小時逾2000輛的南下車潮，枋寮警方8時15分實施南下調撥車道措施，估計今天高達3萬2000多車次，較昨天除夕多出7000車次，初五和初六換成北上車流暴增；墾丁業者喜迎久違的連假滿房榮景，但看著武漢肺炎疫情持續發燒，讓人不禁憶起當年重創觀光的SARS事件。

近年因國旅衰退和陸客急凍遊客量暴跌的屏東墾丁，今天湧進上萬車次，屏鵝公路枋寮水底寮至轉台9線的楓港路段，因車多一路停停走走，過楓港之後變一路順暢，預估明、後天南下車流將達到最高峰；墾丁吳姓民宿業者說，在過去全盛時期，坐著等遊客上門，每逢大假日一定塞，這幾年遊客蛻減等嘸人，即使假日還是一路順暢，格外懷念過去停停走走的好日子。

墾丁核心地區旅宿店今年農曆初二至初四多滿房，墾丁一家飯店主管說，在自由行陸客斷炊之際，仍能維持去年的住房水準，業者已經心滿意足了；但下個月又要面臨新的考驗，除了觀光局擴大國旅補助將在本月底截止，少了外出旅遊的誘因，更讓人憂心的是媒體不斷大篇幅報導的武漢肺炎疫情，不僅短期內無法平息，還有蔓延的趨勢，一旦2002年的SARS疫情重演，大家不敢出門，「墾丁那時冷清到讓人不敢想像」，對觀光產業是雪上加霜。

屏東墾丁核心地區旅宿店今年農曆初二至初四多滿房，業者喜迎久違的滿房榮景，但看著武...
屏東墾丁核心地區旅宿店今年農曆初二至初四多滿房，業者喜迎久違的滿房榮景，但看著武漢肺炎疫情持續發燒，讓人不禁憶起當年重創觀光的SARS事件。記者潘欣中／攝影
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墾丁武漢肺炎疫情

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