憶起當年SARS重創觀光 墾丁滿房喜悅被武漢肺炎沖淡

今天是大年初一，通往屏東墾丁及台東的省道台1線枋寮水底寮路段，上午不到時點就湧現每小時逾2000輛的南下車潮，枋寮警方8時15分實施南下調撥車道措施，估計今天高達3萬2000多車次，較昨天除夕多出7000車次，初五和初六換成北上車流暴增；墾丁業者喜迎久違的連假滿房榮景，但看著武漢肺炎疫情持續發燒，讓人不禁憶起當年重創觀光的SARS事件。

近年因國旅衰退和陸客急凍遊客量暴跌的屏東墾丁，今天湧進上萬車次，屏鵝公路枋寮水底寮至轉台9線的楓港路段，因車多一路停停走走，過楓港之後變一路順暢，預估明、後天南下車流將達到最高峰；墾丁吳姓民宿業者說，在過去全盛時期，坐著等遊客上門，每逢大假日一定塞，這幾年遊客蛻減等嘸人，即使假日還是一路順暢，格外懷念過去停停走走的好日子。