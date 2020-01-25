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這樣走春才特別！滑獨木舟遊大鵬灣 全家老小皆可玩

2020-01-25 14:33聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

年節走春用「划」的才特彆！大鵬灣國家風景區內有豐富的紅樹林生態，且水域平靜，為讓遊客能更親近自然生態，鵬管處開放鵬灣跨海大橋下方濕地，提供划獨木舟體驗區，可以在南台灣溫暖天氣中遊玩，從不同角度與跨海大橋合影，並享受一家大小划船樂趣。

大鵬灣國家風景區包括大鵬灣、小琉球2處風景特定區，大鵬灣則位於臺灣屏東西南之屏東縣東港鎮、林邊鄉交界處，西南濱臨臺灣海峽，擁有臺灣西南沿海最大囊狀潟湖、人工濕地、環灣自行車道、鵬灣跨海大橋、濱灣公園遊艇碼頭等；及周邊華僑市場、東隆宮等遊憩資源，當中獨特的潟湖終年有風無浪，是從事帆船等水上活動最佳場域。

最近大鵬灣最新奇的遊憩體驗，就屬划獨木舟繞行賞濕地生態，管理處特別開放位於鵬灣跨海大橋下旁側的2.5公頃紅樹林濕地，配合划獨木舟深度體驗，平靜水域，操槳輕而易舉，老少咸宜，還有專人導覽可親近紅樹，動植物生態一覽無遺，而且置身紅樹林濕地視野同時與跨海大橋相互呼應，是最佳拍照景點選擇。

除此之外，鵬管處這次也開放香蕉船體驗、SUP紅樹林探索、SUP體驗；也可依需求客製化水域活動進階教學(獨木舟、SUP、水上摩托車等)、水域安全課程（環境安全、救生概念、CPR等）、水域探索課程（獨木舟/SUP長程規劃、自力造筏等）。體驗活動採預約制，當天下午6點前需電話確認隔日活動人數與時間，預約專線0956-132232 許先生。

大鵬灣國家風景區管理處特別開放位於鵬灣跨海大橋下旁側的2.5公頃紅樹林濕地，配合...
大鵬灣國家風景區管理處特別開放位於鵬灣跨海大橋下旁側的2.5公頃紅樹林濕地，配合划獨木舟深度體驗。圖／大鵬灣國家風景區管理處提供
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大鵬灣國家風景區管理處特別開放位於鵬灣跨海大橋下旁側的2.5公頃紅樹林濕地，配合...
大鵬灣國家風景區管理處特別開放位於鵬灣跨海大橋下旁側的2.5公頃紅樹林濕地，配合划獨木舟深度體驗。圖／大鵬灣國家風景區管理處提供
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人工濕地大鵬灣海大

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