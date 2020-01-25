這樣走春才特別！滑獨木舟遊大鵬灣 全家老小皆可玩

年節走春用「划」的才特彆！大鵬灣國家風景區內有豐富的紅樹林生態，且水域平靜，為讓遊客能更親近自然生態，鵬管處開放鵬灣跨海大橋下方濕地，提供划獨木舟體驗區，可以在南台灣溫暖天氣中遊玩，從不同角度與跨海大橋合影，並享受一家大小划船樂趣。

大鵬灣國家風景區包括大鵬灣、小琉球2處風景特定區，大鵬灣則位於臺灣屏東西南之屏東縣東港鎮、林邊鄉交界處，西南濱臨臺灣海峽，擁有臺灣西南沿海最大囊狀潟湖、人工濕地、環灣自行車道、鵬灣跨海大橋、濱灣公園遊艇碼頭等；及周邊華僑市場、東隆宮等遊憩資源，當中獨特的潟湖終年有風無浪，是從事帆船等水上活動最佳場域。

最近大鵬灣最新奇的遊憩體驗，就屬划獨木舟繞行賞濕地生態，管理處特別開放位於鵬灣跨海大橋下旁側的2.5公頃紅樹林濕地，配合划獨木舟深度體驗，平靜水域，操槳輕而易舉，老少咸宜，還有專人導覽可親近紅樹，動植物生態一覽無遺，而且置身紅樹林濕地視野同時與跨海大橋相互呼應，是最佳拍照景點選擇。