台灣國際郵輪旅客成長速 躍亞洲第二大郵輪客源

根據「國際郵輪協會CLIA」的亞洲趨勢報告，台灣國際郵輪旅客人次近3年呈現成長趨勢，2016年75萬人次、2017年98萬人次，2018年有101萬人次，愈來愈多民眾嘗試這種集交通、美食、住宿、娛樂、購物的新型態旅遊。

國際郵輪協會統計，2019年郵輪旅客將達到3000萬人次，比去年成長約6.4%，全球總產值達1340億美元。雖然國際郵輪主要客源仍以加勒比海及地中海區域為主力，但亞太已成為全球郵輪市場成長率最快的地區。亞洲最大郵輪市場是中國大陸，台灣已超越新加坡成為亞洲第二大郵輪客源。

加拿大自然之旅公司董事長曾怡樺表示，台灣的郵輪市場開發潛力十足，亞洲遊客接受度較高的是郵輪的短途旅行，大概一個星期之內的。目前跨洲或環遊世界的郵輪，還是得到鄰近國家搭航次出港，但需求會形成供給，等到郵輪長途旅遊風氣更開，國人郵輪旅遊的選擇性會更多。

郵輪常客田臨斌曾搭郵輪周遊世界，分享經驗說，郵輪旅行也有短、中、長程，可以依照自己的需求選擇；台灣港口要發展郵輪旅遊，硬體設施及下船觀光配套要做好，才能吸引遊客。