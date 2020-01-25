高雄港埠旅運中心明年完工啟用 郵輪產業人才前途看漲

台灣在亞洲郵輪市場擁有先天地理位置優勢，高雄港埠旅運中心明年將完工啟用，推動高雄為郵輪母港，將需要大批郵輪產業人才。

為發拓展郵輪市場，交通部觀光局與學界2019年12月在高雄科技大學楠梓校區，成立「台灣郵輪研究發展中心」，宣告產官學三方聯盟正式啟航。

局長周永暉在中心成立時表示，郵輪是台灣觀光發展的重點，以台灣為據點，往北與韓國、日本成為「北三角」，往南與越南、菲律賓成為「南三角」，南北串聯。未來中心將朝著專業服務、人才培育、產業發展、政策研究及國際鏈結等五大目標，促進台灣觀光郵輪產業發展。

各大學相關科系也不少，高雄科技大學結合海洋休閒管理、觀光管理、航運管理、應用英語、應用日語系等，定期開設「郵輪證照訓練專班」，未來規劃將郵輪證照融入正規課程，學生於畢業前可順利取得職場證書，畢業即可投入郵輪產業服務。

要如何才能在郵輪上工作呢？高科大副校長俞克維表示，必須依航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約（STCW），到認證機構取得相關的證照。這是聯合國國際海事組織，針對300至500總噸位以上於近岸與遠洋國際航行的商船船員，相關訓練、發證、資格及設置相關標準來規範。服務人員的認證內容，包括了基本安全訓練像是求生技能、防火及基礎滅火、基礎急救等；其他還有客輪群體管理、危機處理和旅行安全。

高科大副校長俞克維表示，台灣在亞洲郵輪市場擁有先天地理位置上的優勢，加上學校海訓處及海事學院原有設備及師資，在教育部「海事職場實習場域建置計畫」的補助推動進行跨系所攜手合作，培訓台灣郵輪人才，可以縮短整體待訓取證時間，降低受訓費用支出，讓學生畢業後即可立刻就業。

高雄科技大學在整合原本高雄海洋科技大學、高雄應用科技大學與高雄第一科技大學三校科系後，招收了對語言、航運管理、觀光管理、海洋休閒管理有興趣的學生，這些都是郵輪從業人員相關的科系。高科大海訓處原為培訓船員而設立，為了提供專業郵輪人才培訓及諮詢服務，已經在去年暑假開設了首班郵輪證照訓練專班。