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人數差距太大！原訂4點飛往澎湖的軍機運輸任務暫緩

2020-01-24 16:34聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

今天就是春節除夕，為了讓澎湖民眾順利返鄉團圓，空軍第六混合聯隊特別派遣C-130型運輸機，啟動春節疏運任務，原訂今天下午4點有一趟軍機運輸，但因現場人數僅16人，距離軍機可乘載人數上限70人還有一大段差距，疏運任務暫緩，將視後續候補情形再做決定。

澎湖縣政府發簡訊通知，高雄航空站民航機候補人數超過30名，但現場人數截至3點9分為止，僅有16人，與軍機可承載人數差距過大，將視候補情況再決定疏運措施。

高雄航空也向現場旅客說明獲得諒解，民航局表示，後續航班還有7班，也有A321大型客機，會盡力協助旅客返鄉過年。

軍方表示，運輸情形是動態變化，軍機將持續待命，執行任務組員表示，春節為國人傳統重要節日，更是國民攜家帶眷返鄉團圓的重要時刻，值勤期間雖然無法返家陪伴家人，但只要人民有需要，身為軍人，秉持服務的精神，苦民所苦，與人民站在一起，協助國人歡度佳節；疏運班機只要中華民國國籍國民皆可搭乘，含保險費1000元。

高雄航空站為因應除夕返鄉人潮疏運，原規劃今啟動C-130型運輸機，從高雄飛往澎湖，但因高雄民航機候補人數超過30名，截至下午3點09分，現場人數僅16人，離軍機可以乘載的70人差距過大，原本安排四點的軍機運輸暫緩，待後續候補情形再做決定，高雄航空也向現場旅客說明。

空軍第六混合聯隊特別派遣C-130型運輸機，啟動春節疏運任務，但原訂4點從高雄飛...
空軍第六混合聯隊特別派遣C-130型運輸機，啟動春節疏運任務，但原訂4點從高雄飛往澎湖的疏運班機，因人數差距過大，暫緩執行。圖／空軍第6混合聯隊提供
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空軍第六混合聯隊特別派遣C-130型運輸機，啟動春節疏運任務，但原訂4點從高雄飛...
空軍第六混合聯隊特別派遣C-130型運輸機，啟動春節疏運任務，但原訂4點從高雄飛往澎湖的疏運班機，因人數差距過大，暫緩執行。圖／空軍第6混合聯隊提供
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澎湖春節

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