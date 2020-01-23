自由行陸客斷炊後的墾丁 年假住房讓主管捏了把冷汗

農曆連假今起展開，也是觀光業者面對自由行陸客斷炊後的首個黃金長假，屏東墾丁受到大選影響，一個月前春節連假訂房率僅在六成上下，之後訂房陸續湧入，墾丁核心地區旅宿店初二至初四多滿房，除夕和初一達八至九成，區外約五成上下，整體維持去年水準；值得觀察的是，部分業者選後對陸客解禁不抱希望，決定在農曆連假結束後於月底退場。

包括墾丁福華、凱撒、夏都、統一度假村、華泰瑞苑等飯店，最熱門的大年初二至初四多滿房，除夕和初一約在八至九成，初五收假日降到五成，有趣的是，連假結束後的30日和31日，因恢復平日價，還有本月底到期的擴大秋冬旅遊補助，意外出現八成高住房率；墾丁核心區的民宿整體有7成住房率，區外普遍在五成上下，和去年相當。

「真是捏了把冷汗！」墾丁一家五星飯店主管說，農曆春節連假是全年最熱門的黃金時段，但大選前的訂房率不如預期，加上過去占約一成的自由行陸客斷炊，讓人憂心業續會比去年同期衰退，還好選後訂房開始湧現，整體來說，今年在少了陸客後仍能維持去年的紅盤水準，已經偷笑了，以年輕自由行陸客為主力的民宿，影響較大。

「陸客斷炊後的衝擊，在農曆年假後開始顯現！」墾丁吳姓民宿業者說，新南向國家的遊客多到北部，少了自行由陸客的墾丁，不少有房租壓力的業者見變天的希望落空，對未來不抱希望，決定在農曆連假後解約止血，有房貸壓力的同業更憂心自己能撐多久。