網傳武漢肺炎訊息攏係假 屏衛生局嚴正呼籲勿傳播
近日因嚴重特殊傳染性肺炎有升溫趨勢，屏東縣衛生局陸續發現部分縣市有民眾在相關社群網站及軟體散佈「不要到某醫院，有一位武漢的人到過這家醫院」、「某醫院有3名確診病患，而且醫院也遭封院」等不實訊息，今天發布聲明，該肺炎已納入第5類法定傳染病，相關疫情或防治措施都是由中央流行疫情指揮中心統一發布，籲請民眾勿轉傳、散播不實訊息。
衛生局說，依中央流行疫情指揮中心公布資訊，截至1月22日止，國內嚴重特殊傳染性肺炎僅1名境外移入確診病例，該患者由機場檢疫發現直接送醫，並未進入社區，請民眾勿恐慌；另因應流感、肺炎等疫情，民眾就醫動線管制、發燒分流檢傷、要求戴口罩減少飛沫傳播等措施，皆為醫院防治因應工作，如符合疫病通報條件，醫院皆依規定通報及採取高規格防疫措施，以保障院內病患及醫護工作人員安全，屏東縣也持續整備相關防疫量能及密切關注疫情發展，調整防疫作為。
衛生局呼籲，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，依據傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最高可科新台幣300萬元以下罰金；另社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。若想查證相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網。
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