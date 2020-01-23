網傳武漢肺炎訊息攏係假 屏衛生局嚴正呼籲勿傳播

近日因嚴重特殊傳染性肺炎有升溫趨勢，屏東縣衛生局陸續發現部分縣市有民眾在相關社群網站及軟體散佈「不要到某醫院，有一位武漢的人到過這家醫院」、「某醫院有3名確診病患，而且醫院也遭封院」等不實訊息，今天發布聲明，該肺炎已納入第5類法定傳染病，相關疫情或防治措施都是由中央流行疫情指揮中心統一發布，籲請民眾勿轉傳、散播不實訊息。

衛生局說，依中央流行疫情指揮中心公布資訊，截至1月22日止，國內嚴重特殊傳染性肺炎僅1名境外移入確診病例，該患者由機場檢疫發現直接送醫，並未進入社區，請民眾勿恐慌；另因應流感、肺炎等疫情，民眾就醫動線管制、發燒分流檢傷、要求戴口罩減少飛沫傳播等措施，皆為醫院防治因應工作，如符合疫病通報條件，醫院皆依規定通報及採取高規格防疫措施，以保障院內病患及醫護工作人員安全，屏東縣也持續整備相關防疫量能及密切關注疫情發展，調整防疫作為。