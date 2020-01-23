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網傳武漢肺炎訊息攏係假 屏衛生局嚴正呼籲勿傳播

2020-01-23 17:05聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

近日因嚴重特殊傳染性肺炎有升溫趨勢，屏東縣衛生局陸續發現部分縣市有民眾在相關社群網站及軟體散佈「不要到某醫院，有一位武漢的人到過這家醫院」、「某醫院有3名確診病患，而且醫院也遭封院」等不實訊息，今天發布聲明，該肺炎已納入第5類法定傳染病，相關疫情或防治措施都是由中央流行疫情指揮中心統一發布，籲請民眾勿轉傳、散播不實訊息。

衛生局說，依中央流行疫情指揮中心公布資訊，截至1月22日止，國內嚴重特殊傳染性肺炎僅1名境外移入確診病例，該患者由機場檢疫發現直接送醫，並未進入社區，請民眾勿恐慌；另因應流感、肺炎等疫情，民眾就醫動線管制、發燒分流檢傷、要求戴口罩減少飛沫傳播等措施，皆為醫院防治因應工作，如符合疫病通報條件，醫院皆依規定通報及採取高規格防疫措施，以保障院內病患及醫護工作人員安全，屏東縣也持續整備相關防疫量能及密切關注疫情發展，調整防疫作為。

衛生局呼籲，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，依據傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最高可科新台幣300萬元以下罰金；另社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。若想查證相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網。

屏東縣衛生局發現有武漢肺炎不實訊息在網路流傳，今天發布聲明提醒相關疫情或防治措施...
屏東縣衛生局發現有武漢肺炎不實訊息在網路流傳，今天發布聲明提醒相關疫情或防治措施都是由中央流行疫情指揮中心統一發布，籲請民眾勿轉傳、散播不實訊息。記者潘欣中／翻攝
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疫情衛生局肺炎

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