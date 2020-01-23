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金門囝仔展「舞」功 參加兩岸國標舞賽勇奪上百獎座

2020-01-23 16:26聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門國標舞代表隊日前赴大陸廈門參加「2020舞動兩岸盃－兒少國際標準舞蹈大賽」，與來自各地88支勁旅，2520位選手同台競技，已連續參加7屆的金門代表隊選手，今年表現超級亮眼，此次共獲得「56座冠軍、40座亞軍、17座季軍」，包辦整場賽事中近半的冠軍獎項，最終以最績優成績奪得團體冠軍獎，堪稱是成軍有史以來，成績最好的一次。

「2020舞動兩岸盃－兒少國際標準舞蹈大賽」，由亞洲體育舞蹈理事長指導，廈門市政府主辦，廈門市海峽兩岸文化協會承辦，大陸各省市的舞蹈專業學校協辦。金門縣國標舞蹈代表隊選手，日前在金門體育會理事長唐麗輝領軍下，連同教練及家長、志工團等共計70餘人赴陸並至廈門市工人體育館參賽。

唐麗輝表示，金門縣代表隊的參賽選手，年齡在6歲至16歲，在賽事中，與來自港澳、大陸各省市、台灣等地計88個代表隊，2520位選手同場競技，歷經了20小時緊張激烈的比賽過程，金門這群小小「舞」林高手們，表現都相當亮眼，技壓群雄，榮獲得國際評審們的青睞及高度肯定，勇奪了56座冠軍獎盃，幾乎包辦整場賽事所有組別中近半的冠軍獎項。

特別值得一提的是，此次賽事最高組別：雙人精英五項獎金組（不分齡），金門選手楊潔欣&；張承駒榮獲冠軍、第三名（張丞羲、唐嘉琝）、第四名（薛祖航、楊子函）、第五名（林冠均、許芸瑄）的閃亮佳績，在單人精英獎金組（分齡），金門選手林冠均榮獲10歲男生組冠軍、張丞駒14歲男生組冠軍、楊潔欣16歲女生組冠軍。

唐麗輝表示，此次賽事共計有118個組別，採淘汰賽制，每座獎盃都來之不易，得獎選手都須經過很多輪的競爭不被淘汰，才能夠一直挺進到決賽，角逐前6名，選手們不僅僅需要有出色的舞技，同時要具備非常好的專注力、體力、肌耐力、表現力，才能堅持到最後取得佳績。

今年11歲的呂佳蓁，首次參賽就勇奪個人組的「SCRJP五項組二等獎」、「CRJ三項組二等獎」與雙人組「C單項同歩舞第三名」，她說，學國標舞已經4年多，此次下場參賽，看到不少大陸與外國選手時本來有點緊張，好在後來把老師平常教導的舞步，盡力的展現出來，拿到好成績，讓她超開心的。

金門囝仔揚名兩岸，赴廈門參加兩岸國標舞賽， 在各項舞蹈賽中，勇奪冠軍。圖／金門體...
金門囝仔揚名兩岸，赴廈門參加兩岸國標舞賽， 在各項舞蹈賽中，勇奪冠軍。圖／金門體育會提供
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金門小小選手組隊到大陸參加「2020舞動兩岸盃－兒少國際標準舞蹈大賽」，參賽前，...
金門小小選手組隊到大陸參加「2020舞動兩岸盃－兒少國際標準舞蹈大賽」，參賽前，小朋友開心合影。圖／家長提供
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金門廈門國標舞

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