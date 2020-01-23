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影／幫高雄衝觀光！韓國瑜親訪蓮池潭邀民眾來走春

2020-01-23 15:58攝影中心 記者劉學聖／即時報導

為迎接農曆金鼠新年假期，高雄市長韓國瑜今天徒步到蓮池潭、龍虎塔、春秋閣、中外餅舖等景點走訪，針對觀光動線、環境整潔、公廁等逐一檢視，確保到高雄的海內外旅客都能享受優質的旅遊服務品質。他表示，左營蓮池潭、龍虎塔等是高雄重要景點，有許多海外遊客，特別是日本、韓國、中國大陸客，歡迎所有海內外觀光客來左營蓮池潭一遊，品嘗美食。

隨後韓國瑜沿著蓮池潭至中外餅舖聽取店家導覽，並品嘗百年老店綠豆糕和茗茶，他一口就把「將」字推進嘴裡直呼非常好吃，希望大家也來嚐嚐看，他表示，將利用過年期間沈澱休息一下，陪長輩吃年夜飯，市府的留守輪值每天都會有一位副市長留守、服務市民朋友，他也會提早回來上班。

高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，並在店家留下簽名。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，並在店家留下簽名。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，針對觀光動線、環境整潔逐一檢視，他也歡迎所...
高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，針對觀光動線、環境整潔逐一檢視，他也歡迎所有海內外觀光客春節來左營蓮池潭一遊。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，針對觀光動線、環境整潔逐一檢視，他也歡迎所...
高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，針對觀光動線、環境整潔逐一檢視，他也歡迎所有海內外觀光客春節來左營蓮池潭一遊。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，針對觀光動線、環境整潔逐一檢視，他也歡迎所有海內外觀光客春節來左營蓮池潭一遊。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，針對觀光動線、環境整潔逐一檢視，他也歡迎所...
高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，針對觀光動線、環境整潔逐一檢視，他也歡迎所有海內外觀光客春節來左營蓮池潭一遊。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，品嘗百年老店綠豆糕和茗茶，他一口就把「將」...
高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，品嘗百年老店綠豆糕和茗茶，他一口就把「將」字推進嘴裡直呼非常好吃。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，並在店家留下簽名。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，並在店家留下簽名。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，針對觀光動線、環境整潔逐一檢視，他也歡迎所有海內外觀光客春節來左營蓮池潭一遊。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天到蓮池潭等景點走訪，針對觀光動線、環境整潔逐一檢視，他也歡迎所有海內外觀光客春節來左營蓮池潭一遊。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜陸客

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