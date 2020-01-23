高雄燈會全國創意花燈「燈王」出爐 今晚起開燈

2020高雄燈會藝術節全國創意花燈競賽「燈王」揭曉，今晚6點起開燈，至2月9日（農曆正月十六）在愛河岸（高雄橋至中正橋）展出，今年共有來自全國近40件大型花燈作品參賽，競爭激烈；其中，法務部矯正署全國各單位熱烈參與，展現受刑人的豐富創意及精湛花燈製作工法。此外，鳳山區青年國中更締造全國國中組燈王三連霸佳績。

高雄市教育局表示，今年花燈作品走華麗、精緻風，22日晚上評審開燈，就吸引大批民眾到場觀賞，除了豐富的高雄意象，也有各式鼠年造型，從松鼠、錢鼠到米老鼠等都可愛逗趣，今晚起開燈展出，讓愛河景緻入夜後更為美麗，歡迎民眾來愛河畔參觀，開心過鼠年。獲得「燈王」者，教育局除頒獎表揚，並有2萬元獎金。

「2020全國創意花燈競賽」獲獎作品，今年燈王分別為高雄市前鎮區愛群國小「鼠報年來福滿門」（國小幼兒組）、高雄市立青年國中「三星拱月，吉鼠報喜」（國中組），高雄市中華藝術學校「鼠鼠如意過好年」（高中職組）與法務部矯正署屏東監獄「龍飛鳳舞榮耀高雄」（大專社會組）。

此外，獲得特優作品學校有新上國小、愛群國小、民族國中、三民國中、高雄市立高雄高商、高雄市中華藝術學校、法務部矯正署高雄監獄、法務部矯正署高雄女子監獄等8隊。