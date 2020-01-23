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金門縣長楊鎮浯機場接機 迎鄉親返鄉過年

2020-01-23 14:32聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

明天就是除夕，金門尚義機場今天的飛機幾乎是班班客滿，金門縣長楊鎮浯、金門航站主任洪念慈等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，分享過年喜氣，據了解，到目前為止，整個疏運的狀況都還算順暢，預計輸運高峰，可能會在今天下午或明天出現，縣府表示，會持續關注機場的候補情形，如果人數過多，就會啟動軍機投入輸運。

春節連假正式展開，為迎接旅台鄉親返鄉過節，楊鎮浯、秘書陳志斌及觀光處處長丁健剛一行，今日上午也到機場接機，歡迎鄉親返鄉過年，並關心疏運情形，楊鎮浯親切的跟鄉親問候，說「歡迎回家」，也提前向大家拜年。

楊鎮浯說，今年因為遠航停飛，大家都非常關心春運狀況，很擔心運能會吃緊，他說，今年在縣府、民航局、金門航空站與各家航空公司的通力協助下，到目前為止，整個疏運的狀況都還算順暢。預計高峰，可能會在今天下午或明天會出現，會持續一直關注，希望能確保每位鄉親都能返鄉過年。

因為武漢肺炎疫情升溫，今天搭機民眾，戴口罩的比例有大概8成，楊鎮浯說，可以看得出來，政府的宣導還是有達到一定的功效，這是從來沒有過的現象，同時也隨著旅運人次的增加，包含小三通口岸會有大量往返的這些人潮，地方政府也一定會配合整體政策，做好防疫把關的動作。

洪念慈則表示，今天包含加班機，單趟次共飛了53架次，當中有不少都是A321放大機型，總計輸運了超過5千位旅客返鄉，今天已經陸續飛了2架次軍機，如果下午還有旅客湧入松山機場的話，那軍機會再繼續啟動，確保返鄉的鄉親都能夠接送回來到金門過年。

此外，今天預計將飛3架次的軍機協助載運民眾回金門過年，但因應武漢肺炎疫情升溫，軍方也安排人力在出入處為搭乘的民眾量測體溫，多一層防範，以確保旅客身體健康。

遠航停飛，造成金門機位嚴重不足，軍機今天共飛了3架次協助輸運候補民眾返鄉過年。記...
遠航停飛，造成金門機位嚴重不足，軍機今天共飛了3架次協助輸運候補民眾返鄉過年。記者蔡家蓁／攝影
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金門尚義機場今天的飛機幾乎是班班客滿，金門縣長楊鎮浯（右二）、金門航站主任洪念慈...
金門尚義機場今天的飛機幾乎是班班客滿，金門縣長楊鎮浯（右二）、金門航站主任洪念慈（右一）等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣長楊鎮浯、金門航站主任洪念慈等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋與小玩...
金門縣長楊鎮浯、金門航站主任洪念慈等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋與小玩偶給小朋友。記者蔡家蓁／攝影
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