走春超夯崗山之眼、駁二特區 這些交管措施必注意

新春連假第一天，高雄駁二藝術特區、崗山之眼、橋頭糖廠等地成為春遊超夯熱點，預期將湧入大批人、車潮。警方為加強疏導交通，紛紛祭出交通管制並擬定建議替代道路路線，提醒用路駕駛多加注意，以避免壅塞車流影響出遊興致。

以岡山來說，著名觀光景點就有崗山之眼，不少遊客新年走春時也會逛廟宇、品嘗羊肉美食，或到大、小崗山風景區登山等景點遊玩。針對「崗山之眼」，轄區岡山分局將在岡山大莊路2巷口管制上山車輛，僅開放接駁車、特約計程車、公務車、殘障車輛及領有通行證的居民車輛進入；一般車輛必須停放在停車場，再轉乘園區接駁車上山遊覽。

警方建議，民眾若要前往崗山之眼，可以從國道1號南下岡山交流道右轉介壽東路、右轉聖森路直行，右轉嘉新東路，直行通過國道1號上方穿越道路橋，再接大莊路，便可到達「大莊公園停車場」停車。或從國道10號下面前埔交流道，左轉鳳東路直行、右轉角宿路直行，進入中興路再接工程路、菜寮路，即可抵達阿公店水庫管理處停車場、阿公店森林公園停車場、水庫路停車場。

根據警局統計，阿公店水庫管理中心、阿公店森林公園、菜寮路停車場、水庫路停車場、大莊公園停車場君有提供車位，共334格，民眾可以多加利用，停放好車輛後，能直接從停車場搭乘接駁車上山；若天氣舒爽，甚至建議民眾可以從停車場一路散步健行上山。

岡山分局表示，春節連假期間，警方將針對新設人行道、沿途紅線、接駁站區加強取締違停車輛，呼籲民眾注意行車秩序，勿隨意違規並排停車、超車，以維交通順暢安全；另警方也在幾個重要易肇事路口處設置自創Q版警察人形立牌，提醒用路人能「慢」、「看」、「停」，讓快樂假期出遊能開心遊玩、平安回家，度過歡愉農曆新年。

除了崗山之眼可能成為春遊熱點之外，鹽埕區有新樂街鹽埕埔春節趕集活動、駁二藝術特區大型文創公仔，預期也會有大量人潮湧入，勢必會造成周邊道路壅塞。轄區鹽埕分局提醒，五福四路、臨海新路、臨海二路、蓬萊路都是易壅塞路段，將在初一至初三期間，每天下午2點至6點實施交管，自小客車禁止東向五福路，建議用路人改走替代道路。

警方建議，若民眾要前往市區，可在臨海二路左轉鼓山一路，右轉大公路後，一路直行到中正四路；或從蓬萊路直行接七賢三路，再右轉大公路、直行到中正四路。