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金門縣長視察傳統市場 瞭解年貨供應並向鄉親賀年

2020-01-23 13:11聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

今天是小年夜，也是春節假期的第一天。金門縣長楊鎮浯一早就偕同多位鄉鎮長與縣府團隊分赴金湖公有零售市場、金沙沙美市場及金城東門菜市場瞭解年貨和民生物資供應的交易現況，受到民眾及商家的歡迎，整個市場也擠滿民眾採買年貨，每個人幾乎都是大採購，收穫豐碩，過年的氛圍越來越濃了。

今天上午，楊鎮浯就在金湖鎮鎮長陳文顧、金沙鎮鎮長吳有家、金城鎮長李誠智及縣府建設處代理處長文水成等人陪同下到市場視察，因為明天就是除夕了，大家紛紛趕在年前的最後兩天，上街將過年需要的物資一次採買齊全，人人都提著大包小包的年貨，以便準備迎接農曆新年的到來，歡樂過春節。

在走訪過程中，楊鎮浯也親切地向商家、攤販與採辦年貨的民眾拜年，並發送十全十美小紅包，大家都顯得相當開心，互道新年快樂，洋溢著濃濃的年味。

縣府表示，今年由於天候穩定不管是生鮮蔬果，或是生鮮水產品都相對穩定供給也無虞，而且價格也都平穩，另在市場豬肉供應方面，春節前都有充足的貨源供應消費者所需。至於食品安全上，縣府都會盡力調節、把關，並和鄉鎮公所及各單位保持聯繫，隨時注意任何市場供銷需求以及時因應，讓鄉親可以安心過個好年。

金門縣長楊鎮浯偕同鄉鎮長與及縣府建設處代理處長文水成等人，到金沙市場視察並向鄉親...
金門縣長楊鎮浯偕同鄉鎮長與及縣府建設處代理處長文水成等人，到金沙市場視察並向鄉親賀節。圖／金門縣府提供
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金門縣長楊鎮浯（右三）一早就偕同金湖鎮長陳文顧與及縣府建設處代理處長文水成等人，...
金門縣長楊鎮浯（右三）一早就偕同金湖鎮長陳文顧與及縣府建設處代理處長文水成等人，到市場視察並向鄉親賀節。圖／金門縣府提供
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年貨春節楊鎮浯

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