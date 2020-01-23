韓國瑜徒步走訪蓮池潭觀光動線 過年計畫「沉澱一下」

高雄市長韓國瑜上午到蓮池潭風景區徒步走訪春節觀光動線，沿著蓮潭步行至中外餅鋪吃點心、品茗，號召國內外觀光客春節來蓮池潭看一看。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜上午到蓮池潭風景區徒步走訪春節觀光動線，從龍虎塔、春秋閣開始，沿著蓮潭步行至中外餅鋪短暫停留十多分鐘，聽取店家導覽簡介，並品嘗點心及茗茶，最後到孔廟旁泮咖啡用餐。韓國瑜也表示，將利用過年期間「沉澱一下」、陪伴家人，會到北部跟長輩吃年夜飯，他也透過媒體向民眾拜年，祝福大家新春快樂。

韓國瑜表示，左營蓮池潭、龍虎塔等景點是高雄前三名知名景點，有許多海內外觀光客來玩，日本、韓國人、大陸客都很多，歡迎大家過年期間來蓮池潭走一走、品嘗美食。媒體問韓過年有何打算？他表示「休息一下、不出國、把心靜下來，陪長輩吃吃年夜飯」。

韓國瑜說，長輩住在北部，他過年會在北部陪伴；他也表示，高市府的留值勤務表都排出來，每天都有一位副市長留守、服務市民，他本人也會提早（初四）回來上班。

媒體問韓國瑜「有沒有特別思考什麼議題？」韓笑回「從妳的眼睛告訴我，妳很好奇！」眾人大笑，韓表示「就是沉澱一下、陪陪家人」，2019年高雄有非常多觀光客、投資者也很多，日本最大的大和建設也來高雄投資，希望2020年從高雄市的角度，更多海內外好朋友來高雄觀光旅遊，也來看看更多投資機會。

韓國瑜表示，目前高雄實施中英文雙語教育的學校有24所，明年（指今年）加一倍，增加到48所，加上青年局大力推動青年創業，高雄是一個欣欣向榮的城市，希望大家多來關注這邊。大年初五愛河燈會，有全世界第二條塑膠廢料藍鯨，西班牙、法國藝術團隊都來高雄表演，還有明華園、掌中戲等，高雄一定非常熱鬧，一年之計在於春，希望春節大家來高雄玩一下。

有媒體問韓對於罷韓行動看法，他未回答，只說「謝謝，只談觀光」。韓國瑜並透過媒體拜年，「敬祝所有海內外華人同胞朋友新年快樂、三陽開泰、否極泰來，所有黑暗不愉快都已離開，讓我們迎接美好一年，祝福大家新春快樂、闔家平安！」

高市觀光局局長邱俊龍說，蓮池潭周邊是國內廟宇密度最高的區域，有豐富宗教文化資源，觀光局與在地文史協會共同規畫「蓮潭低碳好玩卡一日、二日遊」，共有7條在地深度遊程，遊客可向中外餅舖棋餅文創館租借戲服遊舊城、拍照，拜訪左營舊城歷史文化遺跡、品眷村老味、感受左營舊城百年風華。

觀光局表示，蓮潭遊程套組包括「鎮福廟巡禮、舊城城隍廟巡禮、春秋閣巡禮、啟明堂巡禮、慈德宮巡禮、元帝殿巡禮、慈濟宮巡禮」等，內含高雄捷運、公車一日票券、蓮潭好玩卡、棋餅DIY體驗券、泮咖啡四選一、實境探索明信片、DIY平安公仔等好禮，商品售價399元（原價874元），民眾可在高捷市集官網購買。

高雄市長韓國瑜上午到蓮池潭風景區徒步走訪春節觀光動線，從龍虎塔、春秋閣開始，沿著蓮潭步行至中外餅鋪，並到孔廟旁泮咖啡用餐，號召觀光客春節來蓮池潭看一看。記者劉學聖／攝影 分享 facebook