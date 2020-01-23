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金門過年活動超多 免費吃喝玩樂最受歡迎

2020-01-23 08:22聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門每年過年，包括水試所、農試所、林務所、畜試所等各單位都會舉辦超多活動，項目涵蓋吃喝玩樂，重點是大多數都是免費的，吸引不少民眾扶老攜幼前來參加，成為金門人過年最主要的樂趣。

金門縣水產試驗所將在農曆春節期間大年初一至初三，舉辦「迎新春浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化展系列活動」，除策劃熱鬧的園遊會，並設計有闖關集戳章遊園卡，民眾可依闖關卡片指定的活動或是展覽，逐一參與體驗，凡是蓋滿五個戳章，即可兌換一張30元面額的園遊券，憑園遊券就可前往園遊會攤位直接兌換購買，品嘗美食。

配合親子活動，還有小小魚兒要回家益智闖關遊戲與「金兜蝦炭烤總匯饗宴」、「樂不思蜀釣魚趣」、「尋找水獺蹤跡」FB 按讚抽獎與「造型氣球新春樂」，現場排隊就會分送可愛卡通圖樣的鋁膜氣球等好禮。

金門縣畜產試驗所在大年初一至初三，也免費大放送，提供鮮奶、霜淇淋、沙冰等各項乳冰品給民眾品嘗；園區還有馬匹付費騎程體驗活動，與可愛小動物近距離接觸，也準備了桶子雞 DIY 燒烤活動，親子也可以一起體驗滾草球的牧場風光，或製作動物撲滿、面具彩繪等。

喜歡參加焢窯、烤肉活動的民眾，新年則可以到農業試驗所，在初一至初三期間，除了有農特產品促銷暨美食園遊會外，也有園區闖關、趣味遊戲、親子 DIY 動手做、漫遊賞花海、溫室採菜田間享樂等，只是焢窯活動實在太搶手了，需要先報名抽籤並完成繳費才可以參加。

愛「拈花惹草」的民眾，過年必去的景點還有縣林務所，過年有「新春花市」，林務所與地區園藝業者合作，現場除有應景花卉盆景可供挑選採購，更提供攤位宣導及摸彩等多項活動。

金門陶瓷廠在過年也安排了陶藝 DIY 體驗 ，推出陶瓷彩繪、貼花實作體驗服務，讓民眾可以DIY創作一件獨一無二的陶瓷藝術典藏品。

金門道路的兩旁，在春節都有美麗的花海，常會吸引不少民眾搶拍。圖為去年花海景象。本...
金門道路的兩旁，在春節都有美麗的花海，常會吸引不少民眾搶拍。圖為去年花海景象。本報資料照片
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配合農曆春節，林務所目前已經陸續展開裝置藝術的布置，圖為討喜的大型糖果。圖／金門...
配合農曆春節，林務所目前已經陸續展開裝置藝術的布置，圖為討喜的大型糖果。圖／金門縣府提供
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農曆春節期間，金門到處都是美麗的花海，相當美麗。去年花海景象。圖／金門縣府提供
農曆春節期間，金門到處都是美麗的花海，相當美麗。去年花海景象。圖／金門縣府提供
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金門縣農試所迎接新年，特別打造花海道路，營造美不勝收的景觀。圖為去年花海景象。本...
金門縣農試所迎接新年，特別打造花海道路，營造美不勝收的景觀。圖為去年花海景象。本報資料照片
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隨著春節活動時間的逼近，金門各單位的年節布置陸續展開，圖為在機場前圓環，由林務所...
隨著春節活動時間的逼近，金門各單位的年節布置陸續展開，圖為在機場前圓環，由林務所特別佈置的歐亞水獺裝置藝術，相當可愛吸睛。圖／金門縣府提供
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金門縣農試所在每年的春節期間，都會在道路兩旁種植許多美麗的花朵，美麗的花海，常會...
金門縣農試所在每年的春節期間，都會在道路兩旁種植許多美麗的花朵，美麗的花海，常會吸引不少民眾搶拍。圖為去年花海景象。本報資料照片
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每年農曆春節期間，農試所與林務所等各所，都有民眾蜂擁而至前來參加活動。圖／金門縣...
每年農曆春節期間，農試所與林務所等各所，都有民眾蜂擁而至前來參加活動。圖／金門縣府提供
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金門DIY親子

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