金門過年活動超多 免費吃喝玩樂最受歡迎

金門每年過年，包括水試所、農試所、林務所、畜試所等各單位都會舉辦超多活動，項目涵蓋吃喝玩樂，重點是大多數都是免費的，吸引不少民眾扶老攜幼前來參加，成為金門人過年最主要的樂趣。

金門縣水產試驗所將在農曆春節期間大年初一至初三，舉辦「迎新春浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化展系列活動」，除策劃熱鬧的園遊會，並設計有闖關集戳章遊園卡，民眾可依闖關卡片指定的活動或是展覽，逐一參與體驗，凡是蓋滿五個戳章，即可兌換一張30元面額的園遊券，憑園遊券就可前往園遊會攤位直接兌換購買，品嘗美食。

配合親子活動，還有小小魚兒要回家益智闖關遊戲與「金兜蝦炭烤總匯饗宴」、「樂不思蜀釣魚趣」、「尋找水獺蹤跡」FB 按讚抽獎與「造型氣球新春樂」，現場排隊就會分送可愛卡通圖樣的鋁膜氣球等好禮。

金門縣畜產試驗所在大年初一至初三，也免費大放送，提供鮮奶、霜淇淋、沙冰等各項乳冰品給民眾品嘗；園區還有馬匹付費騎程體驗活動，與可愛小動物近距離接觸，也準備了桶子雞 DIY 燒烤活動，親子也可以一起體驗滾草球的牧場風光，或製作動物撲滿、面具彩繪等。

喜歡參加焢窯、烤肉活動的民眾，新年則可以到農業試驗所，在初一至初三期間，除了有農特產品促銷暨美食園遊會外，也有園區闖關、趣味遊戲、親子 DIY 動手做、漫遊賞花海、溫室採菜田間享樂等，只是焢窯活動實在太搶手了，需要先報名抽籤並完成繳費才可以參加。

愛「拈花惹草」的民眾，過年必去的景點還有縣林務所，過年有「新春花市」，林務所與地區園藝業者合作，現場除有應景花卉盆景可供挑選採購，更提供攤位宣導及摸彩等多項活動。