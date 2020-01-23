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粉紅鯨變藍鯨 花崗山親子戲沙池春節重新開放

2020-01-23 07:43聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市的花崗山親子戲沙池去年5月開放，深受親子喜愛，但家長也反映遮陽不足等問題，縣議員魏嘉彥爭取經費，市公所趕在農曆春節前改善完成，不僅設施更完善，最醒目的粉紅色大鯨魚也重新塗漆，以可愛的藍鯨造型亮相，1月25日至29日春節假期開放，供民眾體驗。

花崗山親子戲沙池去年5月試營運並開放後，口碑不錯，但家長也反映遮陽較不足，及攀爬網頂端缺口擔心安全疑慮等問題，市公所從善如流，獲得縣議員魏嘉彥爭取經費補助後，去年11月封園施工改善。

市長魏嘉賢說，這次施做項目包括挖寶區及遊憩區的3組鋼構遮陽設施，彈性橡膠球形座椅、加強攀爬網安全設施，也新設圍牆的彩虹圓形鋼棒、給水加壓馬達。此外，戲沙池最醒目的粉紅色大鯨魚，經過重新塗藍漆，搖身一變成為藍鯨，希望帶給民眾耳目一新的感覺。

魏嘉賢表示，花崗山親子戲沙池設施改善完成後，將在1月25日至29日、農曆春節期間，每天上午10點半到下午5點免費開放，屆時也會有專人每天負責清潔工作，歡迎民眾帶家中寶貝一同體驗。

市公所提醒，使用戲沙池時，兒童需有家長陪同，進入戲沙池時請勿穿鞋及飲食，並禁止追跑嬉戲，如有緊急情況，可聯絡市公所建設課0905705659或清潔隊0963330484。

花蓮市花崗山親子戲沙池整修後，設施更安全完善，春節期間將開放親子使用。圖／花蓮市...
花蓮市花崗山親子戲沙池整修後，設施更安全完善，春節期間將開放親子使用。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市花崗山親子戲沙池整修後，設施更安全完善，春節期間將開放親子使用。圖／花蓮市...
花蓮市花崗山親子戲沙池整修後，設施更安全完善，春節期間將開放親子使用。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市花崗山親子戲沙池整修後，設施更安全完善，春節期間將開放親子使用。圖／花蓮市...
花蓮市花崗山親子戲沙池整修後，設施更安全完善，春節期間將開放親子使用。圖／花蓮市公所提供
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親子春節鯨魚

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