高市統籌款9.4億做何用途？綠要辦罷免、藍要做建設　

行政院新撥給高雄市統籌款9.4億元，部分民進黨籍高雄市議員呼籲高雄市政府把這筆「天上掉下來的禮物」挪出一部分辦追加預算，用來辦理罷免投票。國民黨高雄市議員黃紹庭則力主統籌稅款應用在地方建設上，辦理罷免案的經費應由中央埋單。行政院副院長陳其邁表示，可以依相關規定辦理。

發起罷免高雄市長韓國瑜的網路社群今天接到中央選舉委員會函知罷韓案已通過第一階段提議，發起罷韓的領銜人可以在10天內向中選會領取第二階段的連署書，在60天內完成連署。

高雄市政府相關局處曾以市長選舉的整個作業方式估算萬一要辦罷免投票所需經費，約需8000多萬元，但因今年度沒有這樣的預算，如真要辦罷免投票，可能要動支市長第二預算金或用墊付方式辦理，或者爭取中央補助。這些考量被綠營和罷韓人士解讀為高雄市政府以無經費為藉口，不擬辦罷韓投票。事實上，高雄市政府並未說過經費不足、不辦罷免案。

不論如何，當中央給高雄市9.4億元統籌款時，市民進黨議員康裕成、陳致中、黃文益、林智鴻等紛向高市府喊話，現在有了這一筆「天上掉下來的禮物」，市府面對罷免案時，沒有藉口再說「沒有經費」了，市府可以辦追加預算，用這筆錢來辦罷免。

黃文益說，這是中央執政在經濟活絡上有成效，對高雄市而言是及時雨，市府應辦追加預算送議會審議，向議會說明；如果加上年度預算，高雄市今年度的預算有1475億之多，是歷來最高的預算規模，市府不能以沒有錢為藉口不去處理法律規定的罷免投票。

黃紹庭說，統籌款應該納入資本門做地方建設之用，他反對拿來辦罷免案；過去高雄市因負債高，人事費用占預算的比例高，資本門比例相對低，以前市長主政時還有編出來的預算，每位市民分配到的資本門只有7000多元，居六都未段班，韓國瑜當市長之後，今年度的資本門預算好不容易達到每位市民約1萬5000元，9.4億的統籌款用在地方建設，對市民才有助益。不管罷藍或罷綠，他都這樣主張。

黃紹庭表示，罷免不是「常態」，不像選舉是常態舉行，可以編預算，如果要辦罷免，經費應由中央補助，他會促高雄市政府向中央爭取。

陳其邁今天被問到統籌款的用途時表示，錢不管怎麼用，都是稅收，都來自於人民，都要好好的、做最有效的運用，不管是建設或罷免。