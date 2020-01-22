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選戰助「消脂」 潘孟安卻不動如山

2020-01-22 23:22聯合報 記者楊濡嘉翁禎霞／高雄報導

行政院副院長陳其邁（前中）這次大選輔，減掉小腹，減重約5、6公斤。 記者楊濡嘉／...
行政院副院長陳其邁（前中）這次大選輔，減掉小腹，減重約5、6公斤。 記者楊濡嘉／攝影
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2020大選已落幕，選舉緊湊的行程不只讓候選人消瘦，輔選者也在忙碌中「消脂」。民進黨立委管碧玲8個月大減10多公斤，行政院副院長陳其邁則是公務、輔選兩頭忙，瘦了5、6公斤，小腹不見了。不過，屏東縣長潘孟安情況不太一樣，他雖然天天行程滿檔，但體重卻是不動如山。

立委管碧玲（左三）力行減重，加上選舉繁忙的輔選行程，減了十多公斤。 圖／聯合報系...
立委管碧玲（左三）力行減重，加上選舉繁忙的輔選行程，減了十多公斤。 圖／聯合報系資料照片
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管碧玲說，她以前腳部受過傷，為減輕腳的負擔，8個月前她尋求醫療減重門診的幫助，也靠意志力減重，留意食物的熱量，也把走路當作生活一部分，能走路的路就不搭車。

少吃多動，果然瘦了一圈，管碧玲強調，不會鬆懈，將持續下去，因為瘦下來除了變年輕，也更健康。

許多人近期看到陳其邁的反應都是「副院長瘦了」，小腹也不見了。他說，前陣子投入輔選，選舉結束後忙著防疫，加上年關到了，要盯緊物價、交通等，一忙自然消瘦，「忙碌當減肥也不錯」。

親近陳其邁的人透露，陳其邁家中有跑步機，他會抽空跑跑步，加上選舉期間感冒，但輔選行程不能不跑，操到瘦一圈。

同樣為輔選奔波，潘孟安體態依舊「穩重」，他說，自己忙得沒時間運動，上任縣長以來呈現「壓力肥」，即使兼顧縣政、輔選加倍忙碌，體重也不見太大變化。

潘孟安曾透露，雖然宿舍有跑步機，但是忙到連插頭都不曾插上，行程天天滿檔，就是未見消瘦。

陳其邁管碧玲

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