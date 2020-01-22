到機場關心防疫 韓國瑜感謝機場及醫護人員投入

高雄市長韓國瑜下午到高雄小港機場關心防疫並感謝機場人員辛勞，韓國瑜說，過去1年高雄觀光客多，大家非常忙碌，今年還有燈節和愛河藍鯨，但沒想到武漢肺炎疫情爆發，對今年觀光人數比較沒把握，但不管怎樣，市府非常感謝機場人員的工作投入。衛生局長林立人說，市府流行疫情指揮中心下午已二級開設，呼籲機場工作夥伴，隨時注意疫情的發布，配合相關防護措施。

韓國瑜表示，回顧2019年，高雄真的是忙碌的城市，全台灣、全世界華人都在關心高雄，這1、2百年來高雄從沒有這麼被大家關注，即使到了今天，所有新聞還是以高雄為為重點報導之一，因此不光是柴米油鹽醬醋茶，甚至食衣住行育樂，每一個都為全台灣所關心，各位工作壓力可想而知。

韓國瑜說，機場是交通重要一環，要特別感謝小港航空站工作人員，過去2019年辛勞投入工作，使得滿載的乘客，一班接著一班的飛機，相信搭乘率一定非常高，大家的工作壓力是巨大的。

韓國瑜說，2020年，本來在思考，因為今年高雄燈節加上昨天有全世界第二條「愛河．愛之鯨」巨型鯨魚裝置藝術浮出水面，有14公尺高，預估會有300萬人進高雄來看這條藍鯨，因此可能航空站的工作壓力會更大。

但韓國瑜說，沒想到武漢肺炎爆發，所以今年觀光人數比較沒有把握，但不管怎樣，市府感謝大家過去1年辛勞，希望新的一年迎接更棒、更美好的高雄發展。

韓國瑜並指，好多人反映小港航空站宵禁能不能縮短1小時就好，讓很多人更源源不斷進來。「高雄沒有國際大機場，我們著急得不得了，能不能宵禁再縮短1個小時，可能可以帶更多人流進來，人流進來，城市當然會蓬勃發展、欣欣向榮。」

韓國瑜也感謝醫院醫護人員，他說，過年有些單位不休息，包括交通單位、警察、醫院系統等，感謝默默工作的夥伴，讓高雄更和諧、更美好，祝大家新年快樂。

衛生局長林立人說，春節也是季節性流感，市府防疫團隊加強防疫中，中央也宣布昨天確診境外移入個案，是住在高雄市鳳山區，但因為該病患直接在桃園機場就後送到隔離醫院診治後確診，因為沒有入社區，中央流行疫情指揮中心還是維持三級開設，市府流行疫情指揮中心也在昨天三級開設，下午由副市長陳雄文擔任指揮官，已升至二級開設。