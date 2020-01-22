屏縣成立疫情指揮中心全面防疫 飯店加強公共衛生消毒

國內出現首例境外移入的武漢肺炎確診個案，屏東縣政府全力提升防疫層級，成立地方流行疫情指揮中心，由衛生局長擔任指揮官，經過指揮中心盤點，目前屏東縣內負壓病房、口罩、防護衣等隔離防疫措施均整備完成，春節期間並設置24小時防疫專線08-7380208亦可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922) 諮詢。

至於有些縣市的飯店已開始對入住旅客量體溫，屏東縣地方流行疫指揮中心今天下午開會討論後決議以會面防處為優先，再視疫情變化需求而調整，避免過度作為，引起民眾恐慌。而屏東墾丁地區一家五星飯店主管也說，飯店「以客為尊」，之前SARS時期全民防疫大作戰，全國人緊繃神輕，也不會主動對房客量體溫，而是被動地提供乾式洗手消毒液、加強公共場域的衛生消毒措施，若發現房客有喉嚨痛、發燒等可疑症狀，會善意提醒有量體溫和就醫服務。

屏東縣衛生局同時呼籲民眾落實肥皂洗手、咳嗽配戴口罩等措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。如果自武漢及其鄰近區域返國，入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到。