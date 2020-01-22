搶最後秋冬旅遊補助 屏東縣政府推10大遊程

秋冬旅遊補助至1月底止，為了搶過年商機，屏東縣政府推薦10條遊程，包括一日、二日、三日遊程，包括「漁村風情畫」、「繽紛客家庄」、「斜坡好生活」、「浪漫瘋可可」等，無論在屏東停留多久，縣府建議遊客一定要必訪熱帶農業博覽會與屏東綵燈節，白天玩到晚上，感受屏東城市之美。

今年屏東新春熱鬧強強滾，從浪漫楓紅的四重溪溫泉季，到屏東市區還有夜間光影雕琢、夢幻綺麗的屏東綵燈節與屏東聖誕節，還有熱帶農業博覽會、客家六堆祈福尖炮城等，打卡亮點超級多，縣府表示，只要在屏東使用秋冬補助，就有機會抽中gogoro電動機車、蘋果iphone11等豐富大獎。

交通旅遊處表示，今年過年縣府推薦十大旅程，分為一日遊、二日遊與三日遊，民眾可自行搭配，像一日遊有「漁村風情畫」、「繽紛客家庄」、「斜坡好生活」、「浪漫瘋可可」與「自行車嬉遊記」等五條動線。二日遊則有「雙鐵high客家」、「琉戀護龜遊」與「Fun心瘋原鄉」三條動線，而三日遊則有「脊梁山脈溫泉趣」與「療癒墾丁森呼吸」兩條遊程。