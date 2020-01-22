金門尚義機場返鄉人潮湧現 縣府團隊接機放送福袋

今天是離島航線春節管制的第一天，金門尚義機場一整天都湧現返鄉人潮，幾乎班班客滿，金門縣政府與金門航空站也聯合舉辦「慶團圓，過好年」溫馨慶祝活動，金門縣政府秘書長陳朝金、縣府觀光處長丁健剛、金門航站主任洪念慈聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、春節小玩偶飾品，分享過年喜氣，小朋友都笑開懷。

今明兩天在金門尚義機場的航廈到站大廳都會安排表演活動，今天上午是金湖國小國樂社表演「湖聲喜洋洋」，下午2至4時由尚義國小演出「跳鼓陣」，精采的表演，讓不少遊客眼睛為之一亮，紛紛拿出手機拍照打卡。

金門航空站主任洪念慈表示，「慶團圓，過好年」慶祝活動，以歡慶鄉親返鄉過年慶團圓為主軸，特別於航廈到站大廳安排兩天表演活動，明天還有金寧中小學由笛鼓隊與開瑄國小演奏揚琴，藉由歡快熱鬧的表演，讓鄉親有「回家」過年的感覺。

據了解，因為遠航停飛，衝擊金門航線，近日立榮與華信航空的工作人員每日都加班到晚間10點多，協助輸運乘客，希望讓大家都能順利返鄉過年；今天一整天，立榮航空單趟共飛了31架次航班，華信航空也有20架次，幾乎班班都是無縫接軌，班機相當密集。