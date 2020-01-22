韓國瑜發小紅包 死忠韓迷凌晨就來排隊

相關新聞
不放棄藥癮者 高市毒防局春節前送物資2020-01-22 11:27
2020高雄燈會 29日起周邊道路實施交管2020-01-22 11:27
全台最大個人鳳梨田 他的外銷訂單要排隊2020-01-22 11:25
春遊去哪？上霧台賞櫻花 三地門原味市集路過別錯過2020-01-22 07:51
高雄科工館 初二常溫下玩雪2020-01-21 23:44
轉學「零拒絕」高市不讓學生變人球2020-01-21 23:44
琉球護理之家揭牌 照護不需跨海了2020-01-21 23:43
屏東印象？ 公車難等、臭味有感2020-01-21 23:43
義大整形外科 扶助六龜院童10多年2020-01-21 23:34
陳其邁 南高視察春節疏運工作2020-01-21 23:30
下月起刷QR Code 就能搭乘高雄運具2020-01-21 23:12
家中不要堆滿雜物！高市消防拍幽默逗趣「儲女養成記」2020-01-21 18:28
金廈大年初一共同施放煙花 要讓民眾驚喜連連2020-01-21 17:47
「高雄觀光代言人」喊停？ 觀光局長：是轉型成活動品牌2020-01-21 16:37
台北市政府點頭無償撥地 屏東琉球鄉護理之家今揭牌2020-01-21 16:34
韓國瑜至市立鳳山醫院 視察類流感門診整備情形2020-01-21 16:31
保大2帥哥秀才藝 彩繪戍守高雄意象2020-01-21 16:03
春節最狂市集「駁二小夜埕」 網羅人氣美食和原創品牌2020-01-21 15:23
安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格2020-01-04 13:49
加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙2020-01-04 13:48
選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福2020-01-02 17:33
超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼2019-06-20 12:00
一包壓歲錢燃起愛的星火 義大醫院長期扶助六龜院童2020-01-21 23:04
屏東公車超難等？屏縣府：兩年內公車類捷運系統上路2020-01-21 18:28
高雄捷運、輕軌、渡輪、公車 2月起刷手機就能搭乘2020-01-21 16:17
藝術裝置「愛河‧愛之鯨」 今起高雄愛河畔亮相2020-01-21 13:54
影／廢料變「愛之鯨」躍出愛河 高雄觀光新亮點2020-01-21 13:42
高雄也能玩到雪！科工館現常溫雪景極地情境兒童樂園2020-01-21 12:06
高市府拚路平有成 獲內政部考評優等2020-01-21 11:33
熱門文章
嘉市這3組「測速闖紅燈相機」 衝黃燈也可能被拍照受罰2020-01-21 18:22
新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包2020-01-21 15:43
快看身分證！上頭有「20」到南投渡假村走春免門票2020-01-21 17:06
影／最美魚販過年前回家殺魚 包給父母每人超過10萬元2020-01-21 17:01
豐原人注意！廟東商圈這7天設行人徒步區好逛街2020-01-21 14:48
九份行人標線上路8天告發25件 瑞芳警列春節取締重點2020-01-21 15:57
故宮人氣國寶肉形石今展出 彰化近百警力看緊這塊肉2020-01-21 15:43
春節親子同遊新景點！竹東台泥特色公園啟用2020-01-21 15:41
新埔鎮好幸運！初二起連三天有馬英九、蔡英文來發紅包2020-01-22 11:34
高雄捷運、輕軌、渡輪、公車 2月起刷手機就能搭乘2020-01-21 16:17
雲林花海節開幕 33公頃花海春節喜迎賓2020-01-21 16:14
「2020花在彰化」試燈 百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰亮相2020-01-21 22:56
宜蘭員山燈節主燈今晚亮相 街頭燈海天幕超浪漫2020-01-21 22:32
屏東公車超難等？屏縣府：兩年內公車類捷運系統上路2020-01-21 18:28
農地違章工廠清查 中彰投破萬2020-01-22 00:11
春節最狂市集「駁二小夜埕」 網羅人氣美食和原創品牌2020-01-21 15:23
嘉義市走春 日拍「沉睡大白熊」、夜拍市府霓虹2020-01-22 07:42
減輕育兒負擔 竹市首間公共托育家園2月下旬開幕2020-01-22 10:32
保大2帥哥秀才藝 彩繪戍守高雄意象2020-01-21 16:03
「高雄觀光代言人」喊停？ 觀光局長：是轉型成活動品牌2020-01-21 16:37
韓國瑜至市立鳳山醫院 視察類流感門診整備情形2020-01-21 16:31
冷戰U2黑貓中隊機棚修復動工 6200萬保存黑貓軍史2020-01-21 16:34
嘉縣府新聞行銷處長請辭 縣府團隊4名局處長過年後異動2020-01-21 15:23
14公尺「愛河．愛之鯨」 躍出愛河2020-01-21 23:44
領立委當選證書 陳歐珀：下屆縣長大選願當桶箍2020-01-21 18:36
注意！大甲鎮瀾宮初一至初五 周邊實施交通管制2020-01-21 17:51
注意！台南山區6支「百萬測速照相機」在這裡2020-01-22 12:14
過年假扮街友到北車討紅包？社會局呼籲：把愛心交給我2020-01-21 15:43
淡水日本警官宿舍入館將破7千人次 春節免費送祈願繪馬2020-01-21 15:41
老夫老妻守護著人情百分的雜貨店 全年無休2020-01-21 17:55
台北市政府點頭無償撥地 屏東琉球鄉護理之家今揭牌2020-01-21 16:34
基隆護國城隍廟初四送6千個金箔發財金 前6名有紅包禮2020-01-22 11:49
彰縣10名一級主管調動 老面孔居多2020-01-22 00:05
11樓以上、逾15年屋外牆 北市將強制健檢2020-01-21 23:39
台南新化警分局工友及司機終年辛勞 分局長送水果賀節2020-01-21 16:16
致力推動路平 高市獲評優等獎2020-01-21 23:05
家中不要堆滿雜物！高市消防拍幽默逗趣「儲女養成記」2020-01-21 18:28
影／桃園古蹟景福宮除夕頭香不用搶 財神爺美拍還送開運金2020-01-21 17:57
台61線新豐段 今下午4時通車 匝道不開放2020-01-21 23:20
台江大廟興學文化年曆搶手 連日本人都說讚2020-01-21 17:18
留言