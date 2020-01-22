韓國瑜發小紅包 死忠韓迷凌晨就來排隊

高雄市長韓國瑜今天開始第一波發放年節小紅包與春聯，有死忠韓粉凌晨就到場排隊，隊伍綿延整個鳳山行政中心，韓國瑜不但親自發放，也與民眾合影，有市民領到紅包後，微笑說一聲「市長加油」，讓他倍感溫暖。韓國瑜先祝市民新年快樂，花了約25分鐘才將紅包發完。

韓國瑜年前發放市長小紅包及春聯，安排上午10點在市府鳳山行政中心、下午2點在四維行政中心發放，光是上午場，市府就準備2500份發放，時間一到，韓國瑜就率領局處首長走下樓，與副市長李四川開始分別發送紅包。韓國瑜雖然落選，但支持者仍暖心力挺，鋼鐵韓粉「激動姊」特地從台北搭客運南下，凌晨1、2點即來排隊，搶得頭香，整夜沒睡就等著拿韓國瑜的紅包。 高雄市長韓國瑜今天開始第一波發放年節小紅包與春聯，韓國瑜也祝市民新年快樂。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 小朋友拿到市長紅包開心展示。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜今天開始第一波發放年節小紅包與春聯，隊伍綿延整個鳳山行政中心。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜今天開始第一波發放年節小紅包與春聯，隊伍綿延整個鳳山行政中心。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜今天開始第一波發放年節小紅包與春聯，鋼鐵韓粉「激動姊」特地從台北搭客運南下，凌晨就來排隊，搶得頭香。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜今天開始第一波發放年節小紅包與春聯，韓國瑜也祝市民新年快樂。記者劉學聖／攝影 分享 facebook