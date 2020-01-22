好貴的蘋果 南竿民眾違規攜帶入境遭罰3000元

南竿一名民眾21日下午搭乘小三通黃岐航線入境馬祖，被查獲背包內裝有2顆新鮮蘋果，動植物防疫檢疫局基隆分局馬祖檢疫站當場開出新台幣3000元罰單。

據了解，這名男子從中國大陸回到馬祖，2顆蘋果是大陸親友贈送，希望能帶在路上解饞。沒想到蘋果就這樣一路被帶回馬祖，並在入境通關時被查獲遭罰3000元，蘋果則被檢疫站回收銷毀。

馬祖檢疫站表示，今年1月已有3起攜帶動植物產品入境遭罰案例，其中一例較為特殊，是攜帶動物性中藥鹿茸入境遭裁罰3萬元，另2起是攜帶新鮮蘋果及新鮮栗子被罰3000元；另外，中國仍為非洲豬瘟疫區，北竿也有一案因攜帶豬肉產品遭罰20萬元案例。