2020高雄燈會 29日起周邊道路實施交管

2020高雄燈會藝術節將於1月29日至2月9日在愛河兩岸的五福橋至七賢橋舉行，為因應參觀人潮，展區內的河東路、河西路26日起陸續啟動管制並預計於2月12日開放車輛通行。會場周邊提供多種公共運輸服務，自捷運橘線(O4)市議會站、(O2)鹽埕埔站、輕軌(C11)真愛碼頭站下車後，步行10分鐘即可抵達，另多線市公車也加密班次疏運。

高雄市交通局表示，為期12天的燈會，有各式花燈、美食攤位、開幕晚會、明華園歌仔戲及夜光秀等表演。期間1月29日至2月9日每晚17時至23時管制河東路(七賢二路-五福三路)及河西路(七賢二路-五福三路)，另為維護開幕晚會及期間各項表演活動人潮安全，將視現場狀況，實施階段彈性管制，擴大管制範圍至河東路以東、七賢二路以南、市中一路以西、五福三路以北所圍區域道路。

交通局指出，會場周邊停車空間有限，使用汽機車民眾可將車輛停放於「八大車站轉乘停車場」或各捷運／輕軌站鄰近停車場後，轉搭捷運／輕軌往返愛河會場，自捷運橘線O4市議會站(2號出口)、O2鹽埕埔站(4號出口)及輕軌C11真愛碼頭站下車，步行10分鐘後即可抵達。

另燈會活動的公車接駁服務，除鄰近活動會場區域的台灣銀行（健保署）站 及高雄女中站 等原有公車路線外，高雄客運也將於燈會期間新闢駛台灣銀行（健保署）站至願景橋站的雙層巴士接駁路線。