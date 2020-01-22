不放棄藥癮者 高市毒防局春節前送物資

高雄市毒品防制局趁春節來臨，訪視接受輔導的藥癮者，毒防局長阮清陽關懷弱勢藥癮者，致贈市府小紅包、春聯和鼠年提燈，希望讓藥癮者及須撫育小孩的藥癮者家庭，在春節前也能感受年節團聚的溫暖。

高雄市毒防局表示，根據研究，藥物濫用的家庭因支持系統薄弱，家庭功能式微，恐對孩子造成的不良影響，甚至發生兒虐事故，高雄市毒防局因應衛生福利部「春節加強關懷弱勢實施計畫」，才在春節前關懷藥癮者家庭，希及早瞭解家庭困境。

62歲的女藥癮者「阿珍（化名）」，與丈夫分居多年，獨自扶養3個孩子長大，最近其中1名兒子入監服刑，她又得照顧念國中的孫子，她沒工作，又為戒毒及擔心孫子不能受到照顧，讓她身心俱疲。

高雄市毒防局長阮清陽獲悉，到阿珍家關懷阿珍及家人，送春節水果、餅乾等物資，讓阿珍也能感受到政府沒放棄她，希望阿珍能夠堅持戒毒。