全台最大個人鳳梨田 他的外銷訂單要排隊

家住高雄市大樹區的陳家展，在屏東縣枋寮鄉承租150公頃台糖農地種植鳳梨，也是全台最大的個人鳳梨田，他和40多名工人每天通勤往返，在烈日下拚經濟，5年前響應政府推動友善環境耕法，不僅通過產銷履歷認證，並逐步採有機栽植，品質受到水果販商肯定，幾乎都外銷大陸，訂單還要排隊，今年2月進入盛產期，將增加日本及新加坡通路。

50歲的陳家展對鳳梨情有獨鍾，因為出身鳳梨家族，從小就就在鳳梨田長大，退伍後成為父親的最佳幫手，一種30年；家住高雄大樹區的他，看到屏東氣候及環境幾乎可以一年四季都產鳳梨，15年前向台糖租下枋寮戰備跑道及太源村一帶的農地，一望無際的超大鳳梨田，成了枋寮鄉的特殊景觀。

陳家展說，因為大面積種植，也會憂心盛產季量大價跌，為降低市場風險，很早就開始採分批種植，5年前響應政府推動友善環境耕法，不僅通過產銷履歷認證，並逐步採有機栽植，現有50公頃栽植有機鳳梨；以金鑽17號為主，雖然是冬季鳳梨，但口感及甜味不遜於夏季產，每年9月開始採收，直到隔年7月，1年就休兩個月。

要管理上百公頃的鳳梨田，人力是大考驗，陳家展說，農村缺工愈來愈嚴重，還好他有批死忠的工人伙伴，成年子女也跟著投入，他們每天高屏兩地開車往返；因政府「掛保證」的品質受到市場肯定，通路很穩定，所以提早摧花，配合產期外銷，經常被指定採購，訂單還要排隊，以大陸市場為主，下月起拓展到日本和新加坡；目前外銷每公斤22至23元，較內銷多2元。