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春遊去哪？上霧台賞櫻花 三地門原味市集路過別錯過

2020-01-22 07:51聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

春遊去哪玩？每年農曆春節前往屏東縣霧台鄉看櫻花的車流絡繹不絕，但遊客往往忽略途中必遊的「三地鄉」，這裡除了是原住民的美食天堂，更是原住民藝術品的薈萃之地，今年三地門鄉公所，採取共榮的遊程策略，讓遊客看櫻花途中，也可以在三地門停留逛市集、看表演。

屏東三地門鄉是最接近平地的部落原鄉，除了有知名山川琉璃吊橋外，沿途台24線更是前往霧台看櫻花的必經之地，鄉公所今年在1月25日到29日，在三地門中山公園舉辦「原味部落特色市集」，每日上午9點到下午5點都有部落市集，上下午皆有部落歌手、舞蹈家演出，有著濃濃的排灣風味。

三地門鄉長車牧勒薩以表示，過去三地門年節期間都有傳統的樂舞表演，民國50、60年代一直到現在，是不少民眾肯定有這項部落旅遊記憶，今年承襲過去的傳統，不但有表演，特別設立市集，讓民眾能夠盡情享樂，感受族人的熱情，又能滿載而歸。

中山公園廣場，除了有原鄉農特產、咖啡、吉拿富、原味烤肉、原住民藝術品等10多個攤販外，消費滿300元在打卡即送精美限量禮品，公現場排灣三寶巨型藝術品及各式原住民圖騰，供遊客拍照留念，一旁的文化館正展出旅港藝術家陳惠蓮「原色」主題個展。

距離中山公園不遠處的森林公園，近期已完成步道整修，遊客可以暢遊在自然林木之中，一路走到地磨兒公園，從老鷹的視野眺望屏東平原，天氣狀況良好時，連高雄85大樓都盡收眼底，走一趟步道正好消耗吃年夜飯所累積的卡路里。

三地門鄉中山公園1月25日到29日期間舉辦「原味部落特色市集」，每日上午9點到下...
三地門鄉中山公園1月25日到29日期間舉辦「原味部落特色市集」，每日上午9點到下午5點都有部落市集，上下午皆有部落歌手、舞蹈家演出。記者江國豪／攝影
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屏東縣三地門鄉的森林公園步道內，有傳統石板屋。記者江國豪／攝影
屏東縣三地門鄉的森林公園步道內，有傳統石板屋。記者江國豪／攝影
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屏東縣三地門鄉的地磨兒公園，可以從雄鷹視角眺望屏東平原。記者江國豪／攝影
屏東縣三地門鄉的地磨兒公園，可以從雄鷹視角眺望屏東平原。記者江國豪／攝影
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原住民屏東縣櫻花

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